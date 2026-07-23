Czy RCH 155 strzela już na Ukrainie? Minister Pistorius uchyla rąbka tajemnicy

Podczas wizyty w zakładach zbrojeniowych KNDS w Kassel w lipcu 2026 roku, minister Boris Pistorius wygłosił zdanie, które może świadczyć o pewnej dostawie na która czekają na Ukrainie. Jak powiedział minister. „Dokładnie tam, gdzie teraz stoicie, panie i panowie, stała, o ile dobrze pamiętam, dwa lata temu pierwsza haubica kołowa dostarczona na Ukrainę” – oświadczył minister. Chociaż to stwierdzenie pozostawia pewne pole do interpretacji – mogło odnosić się do symbolicznego przekazania pierwszego systemu do szkolenia na początku 2025 roku – to dalsza część wypowiedzi była znacznie bardziej jednoznaczna. Pistorius dodał, że haubica kołowa jest "bardzo dobrze przyjęta na Ukrainie", co sugeruje, że Ukraińcy mieli już okazję ocenić jej walory w warunkach bojowych. Do tej pory ani strona niemiecka, ani ukraińska oficjalnie nie potwierdzały dostarczenia systemów bezpośrednio na front.

"Sprawdzona w boju" – marketing czy fakt?

Wypowiedź ministra Pistoriusa jest kulminacją wielu miesięcy spekulacji, podsycanych przez różne źródła. Chociaż oficjalnych informacji brakowało, to pojawiały się liczne sygnały świadczące o tym, że RCH 155 są już w Ukrainie. Już na początku lipca 2026 roku Nicholas Drummond, doradca niemieckiego oddziału KNDS, napisał w mediach społecznościowych, że haubicę RCH 155 można uznać za "sprawdzoną w boju" ("combat proven"). Biorąc pod uwagę, że Ukraina jest pierwszym i jedynym operatorem tego systemu w warunkach wojennych, jego słowa mogły odnosić się wyłącznie do doświadczeń z frontu ukraińskiego. Drummond dodał później, że system jest w stanie precyzyjnie razić cele na dystansie 40 km przy użyciu standardowej amunicji, a dwa pojazdy mogą wystrzelić 16 pocisków w ciągu 60 sekund i natychmiast opuścić pozycję, zanim nadejdzie ogień kontrbateryjny.

Kolejną poszlaką była prezentacja podczas targów zbrojeniowych CANSEC 2026 w maju. Firma GDLS-Canada pokazała wówczas system GRIZZLY LAV SPH, wyposażony w moduł artyleryjski AGM, który jest sercem RCH 155. W materiałach marketingowych określono go właśnie jako "sprawdzony w boju".

Poza tym w komunikacie Bundeswehry z 10 marca 2026 roku przekazano, że ponad 600 ukraińskich żołnierzy zostało już przeszkolonych w obsłudze niemieckiej haubicy kołowej RCH 155.

More details on RCH 155 combat usage. The system is reliably achieving first round hits at 40 kilometres with standard ammunition. A pair of guns can fire 16 rounds within 60 seconds at a target and be long gone before counter battery radars have located the firing position. https://t.co/BmjR68yGa6— Nicholas Drummond (@nicholadrummond) July 16, 2026

Niemniej konto na platformie X German Aid to Ukraine (@deaidua), które śledzi pomocy Niemiec dla Ukrainy bardzo dokładnie we wpisie na X jest bardziej sceptyczne słowom ministra Pistoriusa. Według konta słowa Pistoriusa mogły być "niczym innym jak oświadczeniem PR-owym". Bo jak było już wspomniane, ciągle nie ma żadnych potwierdzonych informacji, słowa ministra obrony Niemiec można interpretować różnie, nie ma żadnych zdjęć czy wideo z frontu by stwierdzić, że RCH 155 znajdują się już na Ukrainie i walczy. Firma, może po prostu dla celów marketingowych wyprzedzać fakty by zachęcić inne państwa do zakupu. Być może w celach marketingowych firma, szkoląc ukraińskich żołnierzy w obsłudze tych haubic, nieco podkoloryzowuje rzeczywistość, sugerując, że posiada już doświadczenie bojowe. W końcu uczy żołnierzy, którzy realne doświadczenie z pola walki przekładają na dalsze udoskonalanie systemu. A jak powszechnie wiadomo, sprzęt, który przeszedł testy bojowe, jest zwykle znacznie cenniejszy niż ten sprawdzony wyłącznie na poligonie

Contrary to my expectations, Minister of Defence Pistorius still did not confirm a delivery of RCH 155 self-propelled howitzers to Ukraine beyond doubt during today's visit to KNDS Deutschland in Kassel. Pistorius merely stated that the RCH 155 is very well received in Ukraine… pic.twitter.com/n9iyPU10rJ— GAU (@deaidua) July 21, 2026

Kompletny system artyleryjski dla Ukrainy

Droga RCH 155 na Ukrainę była długa. Pierwszy kontrakt podpisano już w 2022 roku, jednak dostawy opóźniły się, m.in. z powodu konieczności integracji systemów z ukraińskim oprogramowaniem do kierowania ogniem (np. Kropyva). Pierwszy system symbolicznie przekazano na początku 2025 roku w Niemczech w celu rozpoczęcia szkoleń.

Ukraina stała się pierwszym państwem, które wykorzystuje RCH 155 bojowo, wyprzedzając nawet Bundeswehrę. System ten został już zamówiony także przez Niemcy i Wielką Brytanię. Jednocześnie producent, koncern KNDS, już pracuje nad rozwojem platformy, prezentując m.in. wersję gąsienicową o nazwie LORAS, z jeszcze potężniejszym działem o zasięgu przekraczającym 60 km. Doświadczenia z ukraińskiego frontu bez wątpienia będą bezcenne dla dalszego doskonalenia tej przełomowej konstrukcji.

Niemcy zobowiązały się do dostarczenia Ukrainie łącznie 54 haubic kołowych RCH 155 do końca 2028 roku. Zamówienia składano w trzech partiach po 18 sztuk w latach 2022-2024. Taka liczba pozwoli na sformowanie trzech w pełni wyposażonych batalionów artylerii. Co ważne, dostawy obejmują nie tylko same haubice. Ukraina otrzyma również 9 specjalistycznych wozów kierowania ogniem AiTO30 FDC, zbudowanych również na podwoziu Boxera. Pojazdy te, wyposażone w wieżę RCT30 z armatą kal. 30 mm, mają za zadanie chronić cenne haubice przed zagrożeniami z powietrza, zwłaszcza przed dronami, oraz koordynować ogień całego dywizjonu. Tworzy to kompletny, zintegrowany i wysoce autonomiczny system artyleryjski.

RCH 155

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155 mm) to nowoczesny samobieżny system artyleryjski opracowany przez KNDS, łączący wysoką mobilność, precyzję i autonomię. Bazuje na kołowym podwoziu Boxer 8x8, co zapewnia prędkość do 100 km/h, doskonałą mobilność terenową i niższe koszty eksploatacji w porównaniu do gąsienicowych haubic. Wyposażony w automatyczną wieżę z haubicą 155 mm (L52), zgodną ze standardami NATO, umożliwia prowadzenie ognia w ruchu i zdalne sterowanie, co pozwala na obsługę przez minimalną załogę lub w trybie bezzałogowym.

System osiąga zasięg do 40 km ze standardową amunicją, i nawet do 70 km przy użyciu pocisków z dodatkowym napędem, takich jak Vulcano GLR (Guided Long Range) lub podobnych, przy szybkostrzelności do 9 strzałów na minutę. Zaawansowany system kierowania ogniem umożliwia tryb MRSI, gdzie kilka pocisków trafia cel jednocześnie. Automatyczne ładowanie amunicji i modułowa konstrukcja ułatwiają obsługę i modernizację. RCH 155 integruje się z sieciocentrycznymi systemami dowodzenia, co zwiększa jego skuteczność w nowoczesnych konfliktach.