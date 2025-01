Niemiecka obietnica spełniona. Ukraina otrzymuje pierwszą haubicę kołową RCH 155 od Berlina

13 stycznia w Kassel w zakładzie Rheinmetall, gdzie produkowane są systemy artyleryjskie w Niemczech odbyło się symboliczne przekazanie Ukrainie obiecanych haubic kołowych RCH 155, których producentem jest KNDS. Na wydarzeniu obecny był również ambasador Ukrainy w Niemczech Oleksii Makejew. Jak mówił minister obrony Niemiec Boris Pistorius: „Ukraina może na nas liczyć, a to jest sygnał. Niemcy są gotowe wziąć odpowiedzialność w Europie”. Z kolei jak mówił ambasador Ukrainy: „Nie potrzebujemy mediatorów; potrzebujemy sojuszników. Musimy walczyć o pokój. Miło wiedzieć, że Niemcy są po stronie Ukrainy”. Pistorius ogłosił również, że Niemcy przygotowują nowy pakiet pomocy wojskowej, obejmujący trzy systemy obrony powietrznej IRIS-T, rakiety Patriot i 10 kolejnych dział samobieżnych.

Defence Minister #Pistorius has handed over the first of a planned 54 RCH 155 wheeled howitzers to 🇺🇦. "#Ukraine can count on us," he said. "And Germany is ready to take on responsibility in Europe." The first six systems will initially remain in 🇩🇪 to train Ukrainian soldiers.⬇️ pic.twitter.com/eA5doDaIzF— Germany at NATO (@GermanyNATO) January 13, 2025

Niemcy zobowiązały się dostarczyć Ukrainie łącznie 54 sztuki haubic. Początkowo Ukraina planowała zakup 18 systemów RCH 155 w 2022 r., ale zamówienie zostało później rozszerzone do 36, a ostatecznie do 54 sztuk. Z powodu opóźnień w produkcji w Rheinmetall pierwsze dostawy zostały przełożone. Ponadto Wielka Brytania również złożyła zamówienia na RCH 155. Pierwsze sześć systemów pozostanie początkowo w Niemczech i będzie wykorzystywanych do szkolenia ukraińskich żołnierzy. Faktyczne przekazanie pierwszych systemów Ukrainie zaplanowano na kwiecień 2025 roku.

Latem ubiegłego roku pojawiła się informacja, że ​​francusko-niemiecka firma zbrojeniowa KNDS zawarła umowę z Ukrainą na dostawę 54 haubic RCH 155. Na początku czerwca 2024 r. KNDS ogłosiło plany utworzenia spółki zależnej na Ukrainie.

The first photo of German-made 155mm RCH 155 wheeled self-propelled howitzer delivered to Ukraine.The system will be used for training in Germany while production continues.Ukraine has ordered a total of 54 x RCH 155 units. pic.twitter.com/gk8v6HRhNn— Clash Report (@clashreport) January 13, 2025

Wcześniej niemiecka firma Rheinmetall dostarczył swój pierwszy bojowy wóz piechoty (IFV) KF41 Lynx do Ukrainy. Lynx jest obecnie testowany przez ukraińskie siły zbrojne, co oznacza początek zamówień seryjnych na dodatkowe jednostki. Dostawa ta jest następstwem umowy między Rheinmetall a Ukrainą na dostawę kilkuset pojazdów Lynx, z planami lokalnej produkcji i stałej współpracy w nadchodzących latach. Wcześniej także międzynarodowi partnerzy dostarczyli już Ukrainie 36 armatohaubic Panzerhaubitz 2000, z czego 25 zostało dostarczonych przez same Niemcy. Od połowy 2027 r. Ukraina otrzyma również 18 nowych Panzerhaubitz 2000. Oznacza to, że Ukraina będzie miała do dyspozycji łącznie 54 Panzerhaubitz 2000.

System artyleryjski RCH 155 jest opisywany jako „najnowocześniejsza na świecie haubica kołowa”, która po raz pierwszy umożliwia prowadzenie ostrzału w ruchu i bazuje na podwoziu kołowego pojazdu opancerzonego GTK Boxer 8×8. Wieżyczka może być obsługiwana zdalnie i może być kontrolowana z zewnątrz pojazdu. Nowy i w dużej mierze zautomatyzowany system artyleryjski może być obsługiwany przez zaledwie dwóch żołnierzy. RCH 155 posiada działo kalibru 155 mm zdolne do wystrzeliwania do dziewięciu pocisków na minutę. Maksymalny zasięg zależy od używanej amunicji, sięgając do 52 kilometrów w przypadku zaawansowanych pocisków. Producent twierdzi, że zasięg ognia działa samobieżnego wynosi 40 km z pociskami V-LAP i do 52 km z pociskami V-LAP. Jest ono również zdolne do używania pocisków dalekiego zasięgu VULCANO i EXCALIBUR. System może pochwalić się pojemnością magazynową amunicji na pokładzie wynoszącą 30 pocisków. Całkowita masa bojowa pojazdu wynosi 39 ton, a masa modułu AGM wynosi 12,5 tony.