Wiceminister Bejda: „Intensyfikujemy proces szkolenia operatów dronów”. Będą nowe symulatory Bayraktar TB2

Nowe symulatory Bayraktar TB2 dla polskiej armii

Zmieniające się realia współczesnego pola walki pokazują rosnącą rolę bezzałogowców, zarówno tych zaawansowanych i przeznaczonych do celów wojskowych, jak i znacznie prostszych i tańszych rozwiązań typu drony FPV, czego przykładem jest, chociażby ogromny sukces ukraińskiej operacji „Pajęczyna”, podczas której zostały one wykorzystane. Trend ten najwyraźniej dostrzegają i polscy decydenci. Liczba bezzałogowców różnego rodzaju w polskiej armii rośnie, a ostatnio Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło nawet uruchomienie nowego programu dronowego.

Ten pilotażowy projekt zakłada wytwarzanie dronów metodą przyrostową, z zastosowaniem technologii druku 3D w wybranych jednostkach wojskowych. Wzrośnie też liczba symulatorów, co ogłosił w piątek Paweł Bejda. Mowa tutaj jednak o symulatorach Bayraktar TB2, czyli taktycznych bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Sekretarz Stanu w MON zapowiedział też intensyfikację procesu szkolenia operatorów dronów w Lotniczej Akademii Wojskowej.

Agencja Uzbrojenia doprecyzowała, że: „Dzięki aneksowi do końca roku, do dwóch zakupionych na mocy umowy z 2021 r. dostaniemy dwa dodatkowe symulatory - jeden z nich trafi w ręce dęblińskich podchorążych - przyszłych operatorów dronów Bayraktar”. Dodała również: „Dzięki aneksom Siły Zbrojne RP mogą liczyć na dodatkowe uzbrojenie”.

‼️Intensyfikujemy proces szkolenia operatów dronów w @LWojskowa ! @AgencjaUzbr podpisała aneks z @BaykarTech na dodatkowe symulatory #Bayraktar #TB2. Jeden z nich trafi do 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.@MON_GOV_PL pic.twitter.com/ahe9Xx89sU— Paweł Bejda (@pawelbejda) July 18, 2025

Bezzałogowce Bayraktar TB2

Polska nabyła cztery zestawy bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy MALE Bayraktar TB2 (o wartości około 67 milionów dolarów jeden) na mocy umowy z 24 maja 2021 roku, zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S. W skład każdego z nich wchodzi 6 uzbrojonych dronów Bayraktar TB2, a umowa uwzględniała także dostawy m.in. mobilnych stacji kontroli, radarów SAR, symulatorów oraz zapas części zamiennych, oraz naprowadzanych laserowo kierowanych pocisków typu MAM-L i MAM–C i amunicji szkolnej. Dostawy sprzętu zakończyły się w maju 2024 r.

„Siły Zbrojne RP pozyskały system, który ma możliwość rozpoznania obrazowego oraz wykonania uderzeń na cele naziemne. Rozpoznanie obrazowe jest prowadzone w oparciu o jedną z najlepszych w swojej klasie głowicę elektro-optyczną. System Bayraktar jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” – mówił podczas odbioru czwartego zestawu w maju 2024 roku Paweł Bejda.

Bayraktar TB2 to turecki bezzałogowy statek powietrzny klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), zaprojektowany i produkowany przez firmę Baykar. Maszyna ta została opracowana z myślą o prowadzeniu misji rozpoznawczych, obserwacyjnych i uderzeniowych. Wyposażona jest w elektrooptyczne i podczerwone systemy obserwacyjne oraz laserowy dalmierz i wskaźnik celu. Dzięki temu dron może nie tylko śledzić i identyfikować obiekty, ale również naprowadzać uzbrojenie precyzyjnie na cel.

Bayraktar TB2 ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 12 metrów, długość 6,5 metra i maksymalną masę startową około 700 kg. Jego czas lotu dochodzi do 27 godzin, a maksymalny pułap operacyjny to blisko 8 tysięcy metrów. Maszyna może przenosić uzbrojenie o łącznej masie do 150 kg, a najczęściej stosowanym uzbrojeniem są precyzyjne bomby kierowane laserowo, takie jak MAM-L i MAM-C, produkowane przez turecką firmę Roketsan. Bayraktar TB2 jest zdolny do poruszania się z prędkością 220 km/h.

Systemy te cechują się dużą skutecznością i szybko stały się hitem eksportowym Turcji. Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie trafiły też w ręce Sił Zbrojnych Ukrainy. Tam jednak widoczne stały się ich niedoskonałości, wśród których Ukraińcy wymieniali ograniczoną odporność na nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej i walki radioelektronicznej (WRE), a także brak zaawansowanego systemu autonomicznego działania i technologii stealth.

Bezzałogowce te, pomimo swoich wad, nadal stanowią cenne uzupełnienie wojsk dronowych i mogą skutecznie wykonywać powierzone im zadania. Przykładowo, Polska wykorzystywała je podczas poszukiwań 57-letniego Tadeusza Dudy pod Limanową, a także podczas powodzi do monitorowania zalanych terenów.