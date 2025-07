Polska i Republika Korei zacieśniają współpracę obronną. Spotkanie wiceministra Bejdy z ambasadorem Jun Jolu Tae

Spis treści

Wiceminister Bejda wyraził uznanie dla dotychczasowych wysiłków Ambasady Korei Południowej na rzecz zacieśniania relacji dwustronnych, które zaowocowały szeregiem ważnych projektów, w tym szczególnie w obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Strategiczne partnerstwo wykracza poza handel

Zarówno Wiceminister Bejda, jak i Ambasador Jun Jolu Tae zgodnie wskazali na strategiczny charakter partnerstwa, które wykracza poza ramy typowej współpracy handlowej. Podkreślono, że wspólne projekty przyczyniają się nie tylko do wzmocnienia potencjału obronnego, ale także do transferu technologii i budowania wzajemnego zaufania w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Nowy Ambasador wyraził gotowość do dalszego rozwijania tych relacji, czerpiąc z doświadczeń swojego poprzednika.

Hanwha na MSPO2024

Nowe kierunki współpracy na horyzoncie

W dalszej części spotkania omówiono możliwe kierunki przyszłej współpracy, koncentrując się na wzmocnieniu bezpieczeństwa obu państw oraz stabilności w regionie. Dyskutowano o możliwościach rozszerzenia kooperacji na nowe obszary, w tym:

wspólne badania i rozwój

szkolenie wojskowe

wymianę doświadczeń w zakresie cyberobronności

Wiceminister Bejda wyraził nadzieję, że kadencja Ambasadora Jun Jolu Tae przyczyni się do dalszego pogłębienia strategicznego dialogu i innych inicjatyw, które umocnią partnerstwo obronne między Polską a Republiką Korei w nadchodzących latach.

Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę w przemyśle zbrojeniowym

Wiceminister Konrad Gołota z ministerstwa aktywów państwowych spotkał się z prezesem Korea Aerospace Industries (KAI), Cho Woo Rae. Tematem rozmów była współpraca polskiego przemysłu zbrojeniowego z koreańskim partnerem w zakresie zakupionych przez Polskę samolotów FA-50, a także szerszego zaangażowania KAI w rozwój krajowego potencjału przemysłowego.

Wiceminister Gołota podkreślił, że transfer technologii powinien stanowić integralny element każdego kontraktu zbrojeniowego zawieranego z partnerami zagranicznymi. Inwestycje realizowane w Polsce w ramach takich umów to realna szansa na rozwój kompetencji przemysłowych, wzrost zatrudnienia oraz wzmocnienie gospodarki.

Prezes Cho Woo Rae zadeklarował gotowość KAI do zacieśniania współpracy z Polską i dalszego rozwijania wspólnych projektów w ramach partnerstwa strategicznego.

Obie strony wyraziły przekonanie, że dalsze działania w tym zakresie mogą przyczynić się nie tylko do rozwoju polskiego sektora obronnego, ale też do budowy długofalowych relacji przemysłowych i technologicznych pomiędzy Polską a Koreą Południową. Spotkanie potwierdziło wspólną wolę rozwijania nowoczesnych, partnerskich modeli współpracy, które będą korzystne dla obu stron – zarówno na poziomie strategicznym, jak i gospodarczym.