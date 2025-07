Czechy zwiększają dostawy amunicji dla Ukrainy. Inicjatywa zmieniła proporcje sił

W tym roku wzrosła liczba dostaw amunicji artyleryjskiej do Ukrainy organizowana przez Czechy, co świadczy o zaufaniu partnerów do programu - poinformowało w czwartek (17 lipca) czeskie Ministerstwo Obrony. Przekazano, że w tym roku dostarczono łącznie 850 000 pocisków, w tym 320 000 pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm.