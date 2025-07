Zgodnie z komunikatem firmy zespół Javelin wprowadza nowe narzędzia i sprzęt testowy, poprawia efektywność linii produkcyjnej oraz współpracuje z istniejącym łańcuchem dostaw, aby zwiększyć tempo produkcji.

„Inwestycje programu Javelin w nowe narzędzia i sprzęt testowy są kluczowym czynnikiem umożliwiającym zwiększenie zdolności produkcyjnych i sprostaniu rosnącemu zapotrzebowaniu na system” – powiedział Rich Liccion, wiceprezes Javelin Joint Venture (JJV) i dyrektor programu Javelin w Lockheed Martin.

„Skupienie naszego zespołu na innowacjach i efektywności pozwoli nam dostarczać wysokiej jakości produkty naszym klientom, jednocześnie obniżając koszty i poprawiając ogólne osiągi”.

Zmniejszenie przestojów i poprawa efektywności

W maju 2025 roku wprowadzono pierwszą nowo zaprojektowaną stację testowania ciągłości w zakładzie produkcyjnym w hrabstwie Pike w Troy, Alabama. Ta nowoczesna stacja testuje zarówno pociski, jak i amunicję, zastępując przestarzałe systemy. Zespół wprowadza automatyzację danych produkcyjnych za pomocą SystemLink, nowego narzędzia transformacji cyfrowej, które automatycznie zbiera, przetwarza i analizuje dane z procesów produkcyjnych na linii w Troy.

Zespół bada również możliwości wdrożenia zaawansowanych technologii produkcyjnych, w tym wspólnej architektury oprogramowania na całej linii produkcyjnej. Poza tym zespół Javelin projektuje i wdraża nowe stacje testowe zgodne z wymogami cyberbezpieczeństwa na halach produkcyjnych w zakładzie w hrabstwie Pike w Troy, Alabama, oraz w zakładzie w Ocala, Floryda. Jedną z głównych zalet nowych stacji testowych jest zmniejszenie przestojów, co poprawi ogólną efektywność produkcji i umożliwi szybsze dostarczanie pocisków Javelin klientom.

„Wykorzystanie nowej technologii stacji testowych pozwala JJV zwiększyć produkcję Javelin” – powiedział Andy Amaro, prezydent Javelin Joint Venture i dyrektor programu Javelin w Raytheon. „Jesteśmy zaangażowani w utrzymanie wysokich standardów jakości i osiągów, których oczekują USA i ich sojusznicy od Javelin”.

Zespół buduje i wprowadza 14 nowych stacji w Troy oraz osiem nowych stacji w Ocala, a także dwie nowe stacje w Huntsville, Alabama, aby wspierać testy walidacyjne partii kontroli jakości Javelin (QALVT) oraz działania inżynieryjne. Wszystkie nowe stacje testowe potrzebne do zwiększenia tempa produkcji Javelin będą działać do końca 2026 roku. Te stacje testowe zweryfikują, czy pocisk Javelin i jego podzespoły spełniają wymagania środowiskowe, osiągowe i funkcjonalne.

Według komunikatu jedna z nowych stacji testowych będzie w stanie testować cztery głowice naprowadzające Javelin jednocześnie, w porównaniu do obecnej zdolności testowania jednej głowicy na raz.

Zespół współpracuje również z dostawcami, aby zapewnić, że mogą sprostać zwiększonym wymaganiom produkcyjnym, w tym poprzez partnerstwo z dostawcami w celu wdrożenia nowych technologii i procedur produkcyjnych.

Skrócenie czasu realizacji zamówień

W obliczu globalnego zapotrzebowania, Lockheed Martin dąży do skrócenia czasu realizacji zamówień na pociski Javelin poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych i modernizację procesów. Konkretnie, oczekuje się, że produkcja wzrośnie o ponad 50% do końca 2026 roku, z 2400 do 3960 pocisków Javelin rocznie. Zwiększona zdolność produkcyjna przyspieszy redukcję zaległości w dostawach pocisków, jednocześnie skracając czas realizacji dla klientów krajowych i międzynarodowych.

Czym jest Javelin?

Javelin to przenośny przeciwpancerny system rakietowy (ATGM – Anti-Tank Guided Missile) opracowany przez USA, produkowany przez Raytheon i Lockheed Martin, służący do niszczenia czołgów, pojazdów opancerzonych, bunkrów oraz nisko latających celów, jak śmigłowce. Składa się z pocisku z głowicą kumulacyjną zdolną przebić ponad 600 mm pancerza oraz lekkiej wyrzutni z celownikiem termowizyjnym, umożliwiającym działanie w dzień i w nocy.

System działa w trybie „fire-and-forget”, samodzielnie naprowadzając się na cel dzięki podczerwieni, co pozwala operatorowi ukryć się po wystrzale. Oferuje dwa tryby ataku: bezpośredni oraz z góry, skuteczny przeciwko dachom pojazdów. Maksymalny zasięg wynosi 2,5 km, a w nowszych wersjach do 4 km.

Całość waży około 22,3 kg, co umożliwia obsługę przez dwóch żołnierzy. Wprowadzony w 1996 roku, Javelin sprawdził się w Iraku, Afganistanie i na Ukrainie, gdzie od 2018 roku wspiera siły ukraińskie przeciwko rosyjskim czołgom. Działa w każdych warunkach pogodowych, zapewniając przewagę w słabej widoczności i jest kluczowym narzędziem przeciwko nowoczesnym zagrożeniom opancerzonym.