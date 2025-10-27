JRH uruchamia ORBITEO. Nowy holding technologiczny łączący sektory space, defence i AI

ORBITEO - nowy holding skupiający technologie przyszłości

JRH ASI S.A. ogłosiła rozpoczęcie działalności ORBITEO, podmiotu mającego rozwijać rozwiązania w sektorach space, defence i AI. Podczas konferencji w ICE Kraków prezes JRH, January Ciszewski, zainaugurował projekt i poinformował o podpisaniu porozumień ramowych określających zasady współpracy pomiędzy JRH a spółkami, które wejdą w skład nowego holdingu.

„Dziś po raz pierwszy odsłaniamy efekt dotychczasowych negocjacji, strukturę i cele projektu ORBITEO. Budujemy podmiot, który będzie zdolny nie tylko rozwijać technologie wysokiego znaczenia strategicznego, ale także skalować je globalnie. To przedsięwzięcie, które ma ambicję realnie wzmacniać polską i europejską suwerenność technologiczną poprzez integrację kompetencji, kapitału i talentu. Produkty i technologie opracowane w holdingu będą również mogły znaleźć cywilne zastosowania. Cieszę się, że do grona Partnerów ORBITEO dołącza Fluence Technology - spółka, której technologie fotoniczne znakomicie uzupełniają już istniejący ekosystem” - powiedział January Ciszewski, prezes i główny akcjonariusz JRH.

Struktura i cele strategiczne ORBITEO

ORBITEO będzie funkcjonowało jako odrębna spółka akcyjna, w której JRH zachowa większościowy udział. Nowy podmiot będzie działał w formule inwestycyjnej i funkcjonował jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI). Takie rozwiązanie ma zapewnić elastyczność kapitałową i możliwość inwestowania w spółki technologiczne na różnych etapach rozwoju.

Strategicznym celem ORBITEO jest rozwój wartości spółek portfelowych i skalowanie ich działalności. Holding będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie kapitału, wspieranie ekspansji międzynarodowej, budowanie marki własnej i marek spółek wchodzących w skład portfela, a także współpracę z ośrodkami akademickimi i jednostkami B+R. W planach jest powołanie rady naukowej i rady ekspertów oraz rozwój transferu wiedzy.

Inkubator dla technologii space, AI i deeptech

Jednym z kluczowych elementów strategii ORBITEO jest uruchomienie inkubatora dla projektów z obszaru technologii kosmicznych, sztucznej inteligencji i deeptech. Inicjatywa obejmie również zapewnienie finansowania dla projektów na wczesnym etapie rozwoju.

Holding będzie wspierał spółki portfelowe poprzez udzielanie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, koordynację działań operacyjnych i handlowych oraz tworzenie wspólnej oferty rynkowej. ORBITEO zapewni także obsługę prawną, administracyjną i finansową, a także wspomoże tworzenie konsorcjów przy ubieganiu się o zamówienia publiczne i komercyjne w Polsce i za granicą.

Trzyetapowy plan rozwoju i strategiczni partnerzy

Proces tworzenia ORBITEO podzielono na trzy etapy. W ciągu sześciu miesięcy powstanie formalna struktura spółki. Następnie planowane są transakcje kapitałowe, w ramach których udziały spółek portfelowych zostaną przeniesione do ORBITEO w zamian za akcje nowego podmiotu. Przewidziano również nowe emisje w spółkach portfelowych oraz możliwość nabywania udziałów od dotychczasowych właścicieli. Pozyskanie pierwszych środków zewnętrznych dla nowej ASI ma nastąpić w okresie od trzech do dwunastu miesięcy od zawarcia porozumień.

Do projektu dołączyły kluczowe spółki z branży technologicznej. SatRev wnosi doświadczenie w projektowaniu i obsłudze nanosatelitów. Farada Group specjalizuje się w systemach UAV, obejmujących produkcję, szkolenie i usługi w wymagających warunkach. Thorium Space rozwija technologie komunikacji satelitarnej, a CampusAI dostarcza ekosystem edukacyjny oparty na sztucznej inteligencji.

Miloo-Electronics odpowiada za zaplecze produkcyjne dla zaawansowanej elektroniki, a Sygnis S.A. rozwija technologie druku 3D. CBRTP wzmacnia ekosystem zapleczem badawczo-rozwojowym w dziedzinach inżynierii materiałowej, robotyki, AI i nauk stosowanych. Nowym partnerem ORBITEO została Fluence Technology, polska spółka rozwijająca ultrakrótkopulsowe lasery femtosekundowe wykorzystywane w mikroobróbce, medycynie i zastosowaniach obronnych.

JRH - inwestycje w branże przyszłości

JRH ASI S.A. to spółka notowana od 2012 roku na rynku NewConnect, a od marca 2024 na głównym rynku GPW. Firma koncentruje się na inwestycjach w kluczowych obszarach rozwoju technologicznego: sztucznej inteligencji, transformacji energetycznej, przemyśle kosmicznym, biotech, medtech, gamingu oraz gospodarce obiegu zamkniętego. Zgodnie z nową strategią JRH zamierza zwiększać dywersyfikację portfela i inwestować w najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia, uruchamiając kolejne projekty w ramach ORBITEO.