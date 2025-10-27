JRH uruchamia ORBITEO. Nowy holding technologiczny łączący sektory space, defence i AI

Redakcja serwisu
2025-10-27 19:42

W poniedziałek, 27 października JRH ASI S.A. oficjalnie zainaugurowała projekt ORBITEO - holding technologiczny skupiony na innowacjach w obszarach kosmicznym, obronnym i sztucznej inteligencji. Ujawniono strukturę organizacyjną, model działania oraz plany integracji spółek portfelowych. Do partnerów dołączyła firma Fluence Technology będąca producentem zaawansowanych laserów przemysłowych.

Podpisanie dokumentów

i

Autor: Kampus Production/ - zdjęcie ilustracyjne/ Pexels.com

ORBITEO - nowy holding skupiający technologie przyszłości

JRH ASI S.A. ogłosiła rozpoczęcie działalności ORBITEO, podmiotu mającego rozwijać rozwiązania w sektorach space, defence i AI. Podczas konferencji w ICE Kraków prezes JRH, January Ciszewski, zainaugurował projekt i poinformował o podpisaniu porozumień ramowych określających zasady współpracy pomiędzy JRH a spółkami, które wejdą w skład nowego holdingu.

„Dziś po raz pierwszy odsłaniamy efekt dotychczasowych negocjacji, strukturę i cele projektu ORBITEO. Budujemy podmiot, który będzie zdolny nie tylko rozwijać technologie wysokiego znaczenia strategicznego, ale także skalować je globalnie. To przedsięwzięcie, które ma ambicję realnie wzmacniać polską i europejską suwerenność technologiczną poprzez integrację kompetencji, kapitału i talentu. Produkty i technologie opracowane w holdingu będą również mogły znaleźć cywilne zastosowania. Cieszę się, że do grona Partnerów ORBITEO dołącza Fluence Technology - spółka, której technologie fotoniczne znakomicie uzupełniają już istniejący ekosystem” - powiedział January Ciszewski, prezes i główny akcjonariusz JRH.

Struktura i cele strategiczne ORBITEO

ORBITEO będzie funkcjonowało jako odrębna spółka akcyjna, w której JRH zachowa większościowy udział. Nowy podmiot będzie działał w formule inwestycyjnej i funkcjonował jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI). Takie rozwiązanie ma zapewnić elastyczność kapitałową i możliwość inwestowania w spółki technologiczne na różnych etapach rozwoju.

Strategicznym celem ORBITEO jest rozwój wartości spółek portfelowych i skalowanie ich działalności. Holding będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie kapitału, wspieranie ekspansji międzynarodowej, budowanie marki własnej i marek spółek wchodzących w skład portfela, a także współpracę z ośrodkami akademickimi i jednostkami B+R. W planach jest powołanie rady naukowej i rady ekspertów oraz rozwój transferu wiedzy.

Inkubator dla technologii space, AI i deeptech

Jednym z kluczowych elementów strategii ORBITEO jest uruchomienie inkubatora dla projektów z obszaru technologii kosmicznych, sztucznej inteligencji i deeptech. Inicjatywa obejmie również zapewnienie finansowania dla projektów na wczesnym etapie rozwoju.

Holding będzie wspierał spółki portfelowe poprzez udzielanie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, koordynację działań operacyjnych i handlowych oraz tworzenie wspólnej oferty rynkowej. ORBITEO zapewni także obsługę prawną, administracyjną i finansową, a także wspomoże tworzenie konsorcjów przy ubieganiu się o zamówienia publiczne i komercyjne w Polsce i za granicą.

Trzyetapowy plan rozwoju i strategiczni partnerzy

Proces tworzenia ORBITEO podzielono na trzy etapy. W ciągu sześciu miesięcy powstanie formalna struktura spółki. Następnie planowane są transakcje kapitałowe, w ramach których udziały spółek portfelowych zostaną przeniesione do ORBITEO w zamian za akcje nowego podmiotu. Przewidziano również nowe emisje w spółkach portfelowych oraz możliwość nabywania udziałów od dotychczasowych właścicieli. Pozyskanie pierwszych środków zewnętrznych dla nowej ASI ma nastąpić w okresie od trzech do dwunastu miesięcy od zawarcia porozumień.

Do projektu dołączyły kluczowe spółki z branży technologicznej. SatRev wnosi doświadczenie w projektowaniu i obsłudze nanosatelitów. Farada Group specjalizuje się w systemach UAV, obejmujących produkcję, szkolenie i usługi w wymagających warunkach. Thorium Space rozwija technologie komunikacji satelitarnej, a CampusAI dostarcza ekosystem edukacyjny oparty na sztucznej inteligencji.

Miloo-Electronics odpowiada za zaplecze produkcyjne dla zaawansowanej elektroniki, a Sygnis S.A. rozwija technologie druku 3D. CBRTP wzmacnia ekosystem zapleczem badawczo-rozwojowym w dziedzinach inżynierii materiałowej, robotyki, AI i nauk stosowanych. Nowym partnerem ORBITEO została Fluence Technology, polska spółka rozwijająca ultrakrótkopulsowe lasery femtosekundowe wykorzystywane w mikroobróbce, medycynie i zastosowaniach obronnych.

JRH - inwestycje w branże przyszłości

JRH ASI S.A. to spółka notowana od 2012 roku na rynku NewConnect, a od marca 2024 na głównym rynku GPW. Firma koncentruje się na inwestycjach w kluczowych obszarach rozwoju technologicznego: sztucznej inteligencji, transformacji energetycznej, przemyśle kosmicznym, biotech, medtech, gamingu oraz gospodarce obiegu zamkniętego. Zgodnie z nową strategią JRH zamierza zwiększać dywersyfikację portfela i inwestować w najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia, uruchamiając kolejne projekty w ramach ORBITEO.

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZTUCZNA INTELIGENCJA
KOSMOS
OBRONNOŚĆ