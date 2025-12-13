Amunicja artyleryjska 155 mm od Grupy WB? Produkcja seryjna ruszy w 2026 roku

Grupa WB wchodzi na rynek amunicji artyleryjskiej 155 mm, z planami uruchomienia produkcji seryjnej już w 2027 roku.

Prototypy nowych pocisków odłamkowo-burzących przeszły pomyślne testy na zagranicznym poligonie, a kolejne próby zaplanowano na styczeń.

Firma samodzielnie zaprojektowała pocisk, a produkcja odbędzie się w nowo utworzonych zakładach WB IM, z rocznym wolumenem 50-100 tysięcy pocisków.

Dowiedz się więcej o strategicznym znaczeniu tego kroku dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i planach ekspansji Grupy WB na rynki zagraniczne.

Grupa WB znana jest głównie z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie systemów bezzałogowych, systemów łączności oraz wież bezzałogowych ZSSW-30, stosowanych m.in. w wozach bojowych BWP Borsuk i KTO Rosomak. Jak poinformował podczas niednawego spotkania z dziennikarzami prezes Piotr Wojciechowski, obecnie rozszerza swoją działalność o produkcję amunicji artyleryjskiej. Obecnie projekt owiany pewną tajemnicą jest powoli ujawniany. Spółka posiada nowo utworzone zakłady amunicyjne w zachodniej Polsce, w ramach zaangażowania w konsorcjum Polska Amunicja,

Powstały tam już prototypy amunicji 155 mm w wersjach odłamkowo-burzącej i odłamkowo-burzącej z gazogeneratorem polskiego projektu. Prototypy amunicji w wersji podstawowej przeszły już pierwsze testy, w tym strzelania na zagranicznym poligonie na dystansie 17 km, które wypadły bardzo pomyślnie.

Kolejne próby, tym razem na większych odległościach, zaplanowano na styczeń 2026 roku. Będą one obejmować po raz pierwszy wersję z gazogeneratorem, który już przetestowano w warunkach badań laboratoryjnych. Oprócz tego nowego rozwiązania producent ma też dostęp do gazogeneratorów zagranicznych. Pocisk HEHB, czyli standardowy odłamkowo-burzący, mam mieć zasięg co najmniej 30 km, natomiast wersja HEBB z gazogeneratorem 40 km.

Grupa WB samodzielnie zaprojektowała pocisk, opracowując skład materiału i metody elaboracji. Skorupy będą produkowane przez polskich kontrahentów, a elaboracja odbędzie się we wspomnianej wcześniej fabryce Grupy WB, która jest obecnie rozbudowywana. Nosi ona obecnie nazwę WB IM i obejmuje powierzchnię 14,5 ha z obiektami o powieszani użytkowej około 900 m2, które są obecnie rozbudowywane, m.in. o nowe magazyny.

Zakład ten w pierwszej kolejności ma wyprodukować serię około 1500 pocisków w celu przeprowadzenia kompleksowych badań i certyfikacji. Pierwsza partia produkcyjna, szacowana na 5-10 tysięcy sztuk, ma powstać jeszcze w 2026 roku. W 2027 roku planowane jest uruchomienie pełnoskalowej produkcji, z rocznym wolumenem na poziomie 50-100 tysięcy pocisków.

Grupa WB zamierza sprzedawać amunicję zarówno Siłom Zbrojnym RP, jak i zagranicznym odbiorcom, z którymi już nawiązano wstępne porozumienia. Wejście Grupy WB na rynek amunicji artyleryjskiej może być ważny krokiem dla polskiego przemysłu obronnego. Gdyż jest to obecnie najsilniejszy podmiot prywatny na krajowym rynku i jeden z czołowych eksporterów.