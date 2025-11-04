Grupa WB pokazała swoje systemy przedstawicielom NATO. Future Task Force hitem prezentacji

Maria Olecha-Lisiecka
2025-11-04 20:46

Na poligonie w Wesołej odbył się pokaz systemów GRUPY WB: bezzałogowych systemów rozpoznawczych i uderzeniowych oraz zintegrowanego zestawu Future Task Force dla przedstawicieli Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Wizyta odbyła się w ramach trzydniowego pobytu delegacji w Polsce i była okazją do bezpośredniego zapoznania się z potencjałem krajowego przemysłu obronnego.

  • Przedstawiciele Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Zgromadzenia Parlamentarnego NATO zapoznali się z polskim potencjałem obronnym.
  • GRUPA WB zaprezentowała swoje innowacyjne systemy bezzałogowe oraz koncepcję Future Task Force.
  • Goście zobaczyli dynamiczne pokazy, w tym platformę WARMATE RR i amunicję krążącą WARMATE.
Systemy GRUPY WB pokazane przedstawicielom NATO

GRUPA WB pokazała bezzałogowe systemy rozpoznawcze i uderzeniowe oraz zintegrowany zestaw Future Task Force podczas specjalnego pokazu dla przedstawicieli Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Zgromadzenia Parlamentarnego NATO na poligonie w Wesołej. Jak informuje Remigiusz Wilk, dyrektor ds. komunikacji GRUPY WB, szczególne zainteresowanie wzbudziła dynamiczna prezentacja Future Task Force – koncepcji bezzałogowego plutonu wsparcia. System ten został nagrodzony Defenderem podczas tegorocznej, XXXIII edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Future Task Force. Dynamiczny pokaz bezzałogowego plutonu

Future Task Force to pluton pojazdów złożony z lekkich mobilnych platform zintegrowanych z bezzałogowcami latającymi. Pluton FTF składa się z wozu dowodzenia i trzech opcjonalnie załogowo-bezzałogowych pojazdów bojowych.

Wszystkie wyposażone zostały w rozwiązania GRUPY WB: wyrzutnie systemu bezzałogowego WARMATE-TL, zdalnie sterowane wieże ZMU-05 z bronią maszynową i opcjonalnie przeciwpancernym pociskiem kierowanym oraz miotacz min narzutowych. Całość tworzy spójny i interoperacyjny moduł taktyczny o dużej sile rażenia i zdolnościach do prowadzenia manewru i głębokiego rozpoznania. (...) Pluton Future Task Force powstał z myślą o stworzeniu zdolności prowadzenia manewru i głębokiego rozpoznania przy jednoczesnej dużej sile rażenia - informuje Grupa WB.

Przedstawicielom NATO GRUPA WB zaprezentowała modułowe pojazdy: wóz dowodzenia oraz kołowe platformy operujące w trybie załogowym i bezzałogowym, a także zdalnie sterowane pojazdy-efektory wyposażone w wersję rozpoznawczo-patrolową z ZMU-05, platformę powietrzną z wyrzutnią WARMATE TL lub lekki miotacz min MN-123. 

Bezzałogowe systemy rozpoznawcze FLYEYE i WARMATE TL-R

Wśród prezentowanych rozwiązań znalazły się m.in. bezzałogowe systemy rozpoznawcze FLYEYE i WARMATE TL-R oraz amunicja krążąca WARMATE 3 i WARMATE TL-C. Na poligonie goście mogli się zapoznać również z uderzeniowymi WARMATE 5/10 oraz BSP-U, wchodzącymi w skład systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS.

Ponadto w Wesołej GRUPA WB pokazała, ujawnioną po raz pierwszy na kieleckim MSPO, platformę rozpoznawczo-retranslacyjną WARMATE RR. Ma wydłużony zasięg lotu i zdolności przekazywania sygnałów do innych systemów bezzałogowych rozwijanych przez GRUPĘ WB. Dzięki zastosowaniu głowicy obserwacyjnej system może prowadzić także misje rozpoznawcze.

