Według serwisu Defence Romania Rumunia planuje zakup 246 bojowych wozów piechoty w ramach programu o wartości około 2,5 miliarda euro. Chociaż ministerstwo nie ujawniło oficjalnej listy oferentów, spekuluje się, że w przetargu mogą wziąć udział:

KF41 Lynx firmy Rheinmetall

AS21 Redback firmy Hanwha Aerospace

ASCOD 2 firmy General Dynamics European Land Systems

CV90 Mk III/IV firmy BAE Systems

Hanwha ma potencjalną przewagę dzięki inwestycji w Rumunii, gdzie buduje montownie armatohaubic K9 Thunder, co może ułatwić logistykę i utrzymanie Redbacka ze względu na wspólne komponenty. Według doniesień medialnych z zeszłego roku rumuńskie władze wyraziły zainteresowanie polskim bojowym wozem piechoty Borsuk, wysyłając zapytanie do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) w sprawie potencjalnej oferty. Jednak Borsuk, jako lżejszy pojazd o masie około 28 ton, nie spełniał wymagań Rumunii, która poszukuje cięższych wozów o wyższej ochronie balistycznej, odpowiednich do górzystego terenu.

„Zakup gąsienicowych bojowych wozów piechoty jest priorytetem dla Ministerstwa Obrony Narodowej” – poinformowało ministerstwo w e-mailu wysłanym wcześniej do Defence Industry Europe.

Ministerstwo Obrony Rumuni planuje zakup wozów w pięciu konfiguracjach:

Standardowa wersja bojowa z działkiem automatycznym kalibru 30 mm;

Wersja dowodzenia;

Pojazd zabezpieczenia technicznego;

Pojazd ewakuacji medycznej;

Samobieżny moździerz kalibru 120 mm;

Kryteria oceny ofert i lokalny montaż

Kluczowym warunkiem jest lokalizacja co najmniej 85% produkcji w Rumunii, co ma wspierać lokalny przemysł obronny i gospodarkę. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów technicznych i ekonomicznych. Istotnym wymogiem jest lokalny montaż od 27. pojazdu oraz szeroki transfer technologii do rumuńskiego przemysłu. Rumunia oczekuje, że lokalny przemysł obronny będzie zaangażowany w produkcję:

Kadłuba pojazdu;

Integracji i częściowej produkcji opancerzenia oraz siedzeń odpornych na miny;

Określonych elementów systemu uzbrojenia (kołyska działa, układy napędowe, okablowanie);

Dodatkowo, oprogramowanie dla systemów łączności musi być opracowane w Rumunii od pierwszego dostarczonego pojazdu.

Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii planuje podpisać kontrakt do maja 2026 roku, co jest określane jako ambitny termin, z naciskiem na uniknięcie opóźnień. Program jest częściowo finansowany z unijnego funduszu SAFE, a kontrakty mogą być otwarte dla innych krajów UE, aby spełnić wymagania programu. Zakup bojowych wozów piechoty ma na celu wzmocnienie zdolności bojowych armii rumuńskiej w kontekście zagrożeń, szczególnie na wschodniej flance NATO.

Pojazdy rywalizujące o kontrakt

KF41 Lynx (Rheinmetall): KF41 Lynx to nowoczesny bojowy wóz piechoty o masie 44-50 ton, wyposażony w wieżę Lance 2.0 z armatą 35 mm (lub 30 mm w niektórych ofertach) i pociski przeciwpancerne Spike LR2. Charakteryzuje się modułową konstrukcją, wysoką ochroną balistyczną i przeciwminową, cyfrową architekturą oraz zdolnością do przenoszenia 8-9 żołnierzy i 3-osobowej załogi. Zaprojektowany z myślą o obniżeniu kosztów eksploatacji.

AS21 Redback (Hanwha Aerospace): AS21 Redback to zaawansowany wóz piechoty o masie 42 ton, oparty na koreańskim K21, wyposażony w wieżę EOS T2000 z armatą 30 mm Bushmaster Mk44, system ochrony aktywnej Iron Fist i pociski Spike LR2. Oferuje wysoką mobilność, ochronę przed zagrożeniami balistycznymi i minowymi oraz miejsce dla 8 żołnierzy i 3-osobowej załogi. Wybrany przez Australię w programie Land 400 Phase 3.

ASCOD 2 (General Dynamics European Land Systems): ASCOD 2 to wszechstronny wóz piechoty o masie około 35-42 ton, wyposażony w wieżę (np. Elbit MT-30 z armatą 30 mm) i wysoką mobilność dzięki silnikowi MTU. Używany m.in. w Hiszpanii (Pizarro) i Austrii (Ulan), oferuje dobrą ochronę i zdolność do przenoszenia 6-8 żołnierzy.

CV90 Mk III/IV (BAE Systems): CV90 Mk III/IV to sprawdzony wóz piechoty o masie do 38 ton, z armatą 30 mm lub 35 mm, oferujący miejsce dla 6-8 żołnierzy i 3-osobowej załogi. Znany z wysokiej mobilności i ochrony, jest używany w kilku krajach europejskich (np. Szwecja, Norwegia). Wybrany przez Czechy i Słowację