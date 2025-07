Flota śmigłowców Caracal w komplecie. Ostatnie H225M wylądowały na Węgrzech

Uroczystość, która miała miejsce 15 lipca w bazie 86. Skrzydła Śmigłowców w Szolnok, stanowiła uroczyste zwieńczenie procesu modernizacji wyposażenia tej jednostki. Obecnie w miejsce wycofanych maszyn Mi-8 i Mi-24, stacjonuje w Szolnok 19 lekkich maszyn wielozadaniowych H145M oraz 16 średnich śmigłowców wielozadaniowych H225M, dostarczonych przez koncern Airbus Helicopters.

Dwa ostatnie śmigłowce H225M które doleciały na Węgry, to jednocześnie dwa z sześciu wyposażonych w system HForce, pozwalający na użycie sensorów, systemów samoobrony oraz uzbrojenia niekierowanego i kierowanego. Obecnie mogą one przenosić m.in. rakiety niekierowane, zasobniki z działkami 20 mm i karabiny maszynowe w przedziale desantowym. W przyszłości mają też zostać wyposażone w przeciwpancerne pociski kierowane. Maszyny te są przeznaczone do wsparcia operacji jednostek specjalnych. Podczas uroczystości odbył się więc pokaz współpracy węgierskich komandosów i śmigłowców H225M.

Minister obrony Kristóf Szalay-Bobrovniczky oświadczy, że te śmigłowce to nie tylko nowoczesne i niezawodne maszyny o wszechstronnej funkcjonalności, ale także złożone systemy, które zasadniczo zmieniają zdolność reagowania Węgierskich Sił Obronnych, a także ich mobilność i integrację w międzynarodowe operacje wojskowe.

„Śmigłowce z floty, które są już w służbie, sprawdziły się” – powiedział minister. Jako przykład wymienił szalejące pożary w Macedonii Północnej w sierpniu ubiegłego roku, gdzie węgierskie lotnictwo udzieliły szybkiej i skutecznej pomocy. Ponadto śmigłowce profesjonalnie spisały się podczas pożaru, który wybuchł w węgierskim okręgu Vas we wrześniu ubiegłego roku.

Jak powiedział, maszyny i technologia są bardzo ważne, ale ludzie są jeszcze ważniejsi. Zaznaczył, że Węgierskie Siły Obronne, a zwłaszcza siły powietrzne, zwracają szczególną uwagę na odpowiednie szkolenie i selekcję personelu. Minister podziękował też Airbusowi za doskonałą pracę, a 86. Skrzydłu Śmigłowców HDF za wysoki poziom obsługi. "Skompletowana flota powinna zwiększyć siłę Węgierskich Sił Obronnych, a tym samym służyć bezpieczeństwu Węgier i narodu węgierskiego" - powiedział Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Podczas ceremonii przekazania Dennis Bernitz, szef sprzedaży Airbus Helicopters w Europie Zachodniej, powiedział, że węgierska flota śmigłowców jest obecnie najnowocześniejsza w Europie. Natomiast mówiąc o skompletowaniu floty, Szef Sztabu gen. Gábor Böröndi zauważył, że proces wycofywania starych radzieckich flot Mi-8 i Mi-24 i stopniowego zastępowania ich rodziną śmigłowców H145M i H225M francuskiego Airbusa rozpoczął się w 2018 roku. Załogi latające na wcześniejszych typach przeszły szkolenie konwersji, podczas gdy młodsze pokolenie mogło już nauczyć się latać od razu na nowych maszynach.

Śmigłowiec H225M należy do klasy średnich maszyn wielozadaniowych. Jest zbudowany w układzie dwusilnikowym, jednowirnikowym, opierając się na powiększonej wersji śmigłowca H215M Super Puma. Jego maksymalna masa startowa to 11 ton. Maksymalna masa ładunku to 5,6 tony lub ponad 20 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Jego pełna długość wynosi 19,5 metra, a wysokość 4,97 metra. Maksymalna prędkość to 324 km/h, a prędkość przelotowa 262 km/h. Zasięg przekracza 800 km.