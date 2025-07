Chiny szpiegują największe w historii ćwiczenia wojskowe Tajwanu

„[…] Wykryto 58 chińskich samolotów wojskowych, 9 okrętów Marynarki Wojennej Chin (PLAN) oraz 1 oficjalny statek operujący wokół Tajwanu. 45 z 58 maszyn przekroczyło linię mediany Cieśniny Tajwańskiej i weszło w północną, centralną, południowo-zachodnią oraz wschodnią strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) Tajwanu. Monitorujemy sytuację i podejmujemy odpowiednie działania” – przekazało Ministerstwo Obrony Tajwanu w komunikacie z 17 lipca.

Dzień wcześniej, 16 lipca, chiński samolot rozpoznawczy Y-8 pojawił się na wysokości 5 tys. metrów w pobliżu odległych wysp Dongsha. To rzadkie naruszenie przestrzeni powietrznej w tym rejonie uznano za poważną prowokację, donosi Bulgarian Military. Chińska presja nie jest jednak nowością. Od 2022 roku regularnie dochodzi do przelotów od 20 do 60 maszyn dziennie.

Przykładowo, w październiku 2024 roku Chiny wysłały rekordowe 153 samoloty w trakcie ćwiczeń „Joint Sword-2024B”. W listopadzie tego samego roku 41 maszyn przekroczyło linię mediany w Cieśninie Tajwańskiej. Warto przypomnieć, że linia mediany traktowana jest jako nieformalna granica aktywności militarnej. Od 1955 r., czyli od momentu kiedy wyznaczył ją amerykański gen. Ben Harrell, aby uniknąć przypadkowych starć militarnych między stronami, linia rozdziela przestrzeń powietrzną i morską pomiędzy Chinami kontynentalnymi a Tajwanem. Pekin jej nie uznaje, ale sojusznicy Tajwanu - pomimo tego, że jest nieformalna - już tak.

58 PLA aircraft, 9 PLAN vessels and 1 official ship operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 45 of 58 sorties crossed the median line and entered Taiwan’s northern, central, southwestern and eastern ADIZ. We have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/mtJBWSnSEa— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) July 17, 2025

Tajwańskie manewry Han Kuang 41

Tegoroczna edycja Han Kuang, manewrów odbywających się corocznie od 1984 r., to największe w historii Tajwanu manewry wojskowe, które symulują pełnoskalowy konflikt z Chinami. Ich głównym celem jest wszechstronne przygotowanie sił zbrojnych wyspy na potencjalną agresję Chin, która wywiera na Tajwan rosnącą presję militarną i polityczną. Ćwiczenia zakładają możliwość inwazji w 2027 roku – roku stulecia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i potencjalnej czwartej kadencji Xi Jinpinga i służą przetestowaniu zdolności wojsk do działania w zdecentralizowany sposób w warunkach utrudnionej lub zerwanej łączności z centralnym dowództwem. Sprawdzają więc umiejętności kluczowe w sytuacji faktycznego konfliktu.

W ramach Han Kuang 41 realizowane są kompleksowe scenariusze obejmujące symulacje ataków dalekiego zasięgu, obronę strategicznych punktów infrastruktury, a także działania w tzw. „szarej strefie”, gdzie stosowane są metody wojny wojen niekonwencjonalnych, takie jak dezinformacja, presja militarna bez otwartego konfliktu i naruszanie przestrzeni powietrznej oraz wód przez chińskie siły.

Ćwiczenia koncentrują się na obronie przed zmasowanym atakiem, w tym manewrach przeciwdesantowych, umacnianiu portów oraz zabezpieczaniu potencjalnych terenów lądowania przeciwnika. Co ciekawe, tegoroczne manewry zaangażowały rekordową liczbę ponad 22 tysiące rezerwistów, a w ich trakcie wykorzystano m.in. HIMARS-y, tajwańskie rakiety Tien Chien II oraz krajowe systemy przeciwdziałania okrętom i celom naziemnym.