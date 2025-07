Spis treści

W czasie konferencji LandEuro generał Christopher Donahue dowódca US Army Europe and Africa wyjaśnił, że w odpowiedzi na zagrożenia ze strony Rosji i w celu stworzenia skutecznego, globalnego systemu odstraszania, armia USA oraz sojusznicy z NATO intensywnie pracują nad zintegrowanymi systemami, planami wspólnych wyrzutni i koordynacji opartej na chmurze. Według jego słów plany regionalne są opracowywane od dłuższego czasu, ale obecnie priorytetem dla US Army i NATO są kraje bałtyckie. Celem jest określenie precyzyjnych wymagań dla przemysłu i państw, co pozwoli stworzyć tzw. plan „Eastern Flank Deterrence Line” - (linia odstraszania na wschodniej flance), który ma na celu wzmocnienie zdolności lądowych i zwiększenie interoperacyjności przemysłu wojskowego w ramach sojuszu.

Generał dywizji Ronald Ragin, dowódca 21. Dowództwa Wsparcia Teatru Działań, podkreślił kluczową rolę logistyki w wspieraniu wysiłków odstraszania na wschodniej flance. Ragin podkreślił znaczenie przygotowania i trwałą wartość masy w konfliktach na dużą skalę: „Masa nadal ma znaczenie”. Dodał, że na przestrzeni historii nigdy nie udało się dokładnie określić ilości amunicji i materiałów wojennych potrzebnych do przeprowadzenia dużych operacji.

Odnosząc się do wojny na Ukrainie, Ragin zauważył, że stałe węzły logistyczne i duże formacje stały się podatne na ataki: „Działamy na polu bitwy, gdzie jeśli można cię zobaczyć, można cię zabić”. Ragin podkreślił również potrzebę przemyślenia sposobu dystrybucji i utrzymania zaopatrzenia, ponieważ konwoje i scentralizowane składy nie są już bezpieczne.

Ragin podkreślił również znaczenie produkcji sprzętu w Europie i zmniejszenia zależności od zaopatrzenia transatlantyckiego: „Musimy zbudować zdolności tutaj, w teatrze działań, i ustalić, jak współprodukować z naszymi partnerami”.

Znaczenie domeny lądowej

Generał Donahue podkreślił rosnące znaczenie domeny lądowej:

„Domena lądowa nie traci na znaczeniu, wręcz przeciwnie – staje się coraz ważniejsza. Można teraz neutralizować strefy A2AD z ziemi. Można przejmować kontrolę nad morzem z ziemi. Wszystkie te rzeczy obserwujemy w Ukrainie.”

Neutralizacja obwodu królewieckiego

Donahue zauważył, że Królewiec, otoczony przez NATO, może zostać zneutralizowany z ziemi w krótkim czasie: „zneutralizować go z ziemi w czasie, który jest niespotykany i szybszy niż kiedykolwiek wcześniej”.

System współdzielenia danych Maven Smart System

Poza tym według słów generała, NATO zakupiło system Maven Smart System firmy Palantir, platformę sztucznej inteligencji do analizy danych i wspierania decyzji dowódców wojskowych.

„Wiemy już dokładnie, co musimy zrobić z chmurą i znamy dokładnie typ rzeczywistych systemów bezzałogowych, brygad i wszystkiego innego, czego potrzebujemy do tego celu” – powiedział Donahue.

Armia chce w szczególności, aby te zdolności były interoperacyjne z systemami partnerów NATO.

Garda: Badania genetyczne i Wojsko Polskie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kluczowym celem jest także obniżenie kosztów systemów:

„Ogólnie rzecz biorąc, bez względu na to, w co strzelasz, bez względu na system uzbrojenia lub amunicję, w jaką strzelasz, czy możliwości przeciwnika, powinno to być tańsze od tego, z czego strzelasz” – podkreślił Donahue.

Donahue zapowiedział reformy w zakresie sprzedaży broni zagranicznej, aby przyspieszyć procesy i zwiększyć efektywność. Zwracając się do przemysłu, Donahue podkreślił konieczność interoperacyjności, udostępniania interfejsów programowania aplikacji i obniżenia kosztów.