Francja stawia na europejską broń dla Ukrainy. Czy odrzuci amerykańską pomoc?

Francja za europejską bronią dla Ukrainy

Sophie Primas, rzeczniczka rządu Francji, podczas środowej konferencji prasowej, podkreśliła, że Francja popiera europejskie zakupy broni dla Ukrainy. Podkreśliła, że Paryż opowiada się za „maksymalnym preferowaniem europejskich zakupów broni”. Taka deklaracja ma na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i uniezależnienie się od dostaw z USA.

Mimo preferowania europejskich rozwiązań, Sophie Primas nie potwierdziła doniesień portalu Politico, który informował, że Francja nie weźmie udziału w zakupach broni z USA (serwis mówił również w tym kontekście o Włochach oraz Czechach). „Nie może ich potwierdzić” - odpowiedziała rzeczniczka, pytana o doniesienia Politico dotyczące rezygnacji z amerykańskiej broni. Podkreśliła jednocześnie, że Francja chce „[...] być u boku Ukraińców i kontynuować swoje wsparcie”. To oznacza, że Paryż nie wyklucza innych form pomocy, w tym dostaw broni z różnych źródeł.

Stanowisko Emmanuela Macrona

Portal Politico przypomniał, że prezydent Francji, Emmanuel Macron, od dawna naciska na rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Według portalu, to właśnie dlatego Francja nie zamierza dołączyć do inicjatywy zakupów amerykańskiej broni dla Kijowa. „Prezydent Francji Emmanuel Macron od dawna naciska, by kraje europejskie budowały własny przemysł zbrojeniowy” - napisał Politico. Macron uważa, że Europa powinna być samowystarczalna w kwestiach obronnych, co ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.

Przykładowo, w kwietniu 2025 r. Macron przemawiając na Sorbonie, nawoływał europejskich sojuszników Francji, aby wspólnie opracowano wiarygodną koncepcję strategiczną w celu obrony kontynentu w oparciu o własne możliwości Europy. Prezydent Francji sugerował wówczas, że koncepcja ta może uwzględniać np. zaproponowaną przez Niemców europejską tarczę przeciwlotniczą i rakietową (European Sky Shield Initiative, ESSI), ale też możliwości odstraszania nuklearnego Paryża.

Ukraina już teraz korzysta z licznych rozwiązań wyprodukowanych przez europejskie państwa. Cześć z nich uznało wojnę na Ukrainie, jako doskonałą okazję do przetestowania produkowane sprzętu wojskowego w warunkach realnej walk. Takie doświadczenia pozwalają bowiem gromadzić cenne dane, dzięki którym można ulepszyć lub rozwinąć działanie danej broni. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Wśród europejskiego uzbrojenia na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy zalicza się m.in. polskie armatohaubice Krab, zestawy rakietowe Piorun, karabinki Grot, ale też niemieckie czołgi Leopard, łotewskie transportery opancerzone Patria 6x6, szwedzkie bojowe wozy piechoty CV90 itp.