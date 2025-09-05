Od lotnictwa po morze. Saab i PGZ budują strategiczne partnerstwo

Podpisanie Memorandum of Understanding (MoU) na targach MSPO w Kielcach to ważny krok w budowaniu silniejszych relacji między polskim a szwedzkim przemysłem obronnym. Jak podkreśla Micael Johansson, prezes i dyrektor generalny Saab: „Cieszymy się z podpisania dzisiejszego porozumienia i z niecierpliwością czekamy na współpracę z Grupą PGZ. To kolejny ważny krok w zacieśnianiu relacji między polskim a szwedzkim przemysłem obronnym. Widzimy ogromny potencjał do rozwoju obecnego partnerstwa między naszymi krajami w celu zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności w Europie, w tym w regionie Morza Bałtyckiego”.

Obszary potencjalnej współpracy

Współpraca między Saab a PGZ ma objąć szeroki zakres projektów, które mogą znacząco wpłynąć na zdolności obronne Polski. Wśród potencjalnych obszarów wymienia się:

Lotnictwo: Rozwój i modernizacja technologii lotniczych.

Domena lądowa: Innowacyjne rozwiązania dla wojsk lądowych.

Domena morska: Wzmacnianie zdolności marynarki wojennej.

Celem jest stworzenie strategicznego partnerstwa, które nie tylko przyczyni się do rozwoju obu firm, ale także odegra kluczową rolę w procesie modernizacji zdolności polskich Sił Zbrojnych.

Wsparcie dla Ukrainy i rozwój wielodomenowy

Obie firmy zadeklarowały również analizę możliwości podjęcia wspólnych inicjatyw wspierających Ukrainę, w tym współpracę z ukraińskim przemysłem obronnym. To świadczy o szerszym kontekście porozumienia, które wykracza poza bilateralne interesy, wpisując się w globalne wysiłki na rzecz bezpieczeństwa. Skupienie na rozwiązaniach obronnych dla operacji wielodomenowych oznacza, że przyszłe projekty będą uwzględniać złożoność współczesnego pola walki, integrując działania w powietrzu, na lądzie i na morzu.