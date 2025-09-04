Polska wzmacnia obronność. Miliardowa modernizacja radarów NUR-12M i NUR-12ME

Zawarta umowa stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Modernizacja stacji radiolokacyjnych NUR-12M i NUR-12ME ma na celu dostosowanie ich do współczesnych wymagań pola walki, gdzie rośnie zagrożenie ze strony zaawansowanych technologicznie obiektów powietrznych. Jak podaje Agencja Uzbrojenia, wartość całej umowy wynosi około 806 mln zł brutto, w tym 562,7 mln zamówienia gwarantowanego i 243,5 mln opcjonalnego. To znacząca inwestycja w obronność kraju, która pozwoli na długoterminowe zabezpieczenie polskiego nieba.

PIT-RADWAR S.A., jako wykonawca, przeprowadzi kompleksową modernizację systemów, co obejmie zarówno zmianę systemu sondowania, jak i sposobu obróbki sygnału echa radarowego. Istotnym elementem będzie również szkolenie operatorów, instruktorów oraz obsług remontowo-naprawczych, co zapewni pełne wykorzystanie potencjału unowocześnionych radarów. Rozpoczęcie prac planowane jest na 2025 rok, a ich zakończenie dla zamówienia podstawowego przewidziane jest na 2032 rok, natomiast dla zamówienia opcjonalnego na 2035 rok.

Nowe możliwości i technologie w radarach NUR-12M i NUR-12MEPo modernizacji stacje radiolokacyjne NUR-12M i NUR-12ME będą pracowały w oparciu o rozproszony nadajnik półprzewodnikowy. To zaawansowane rozwiązanie, które wykorzystuje półaktywną antenę z modułami nadawczo-odbiorczymi w wierszach antenowych oraz elektroniczne sterowanie położeniem i kształtem charakterystyk nadawczych i odbiorczych w płaszczyźnie elewacji. Dzięki temu, radary będą w stanie precyzyjniej lokalizować i śledzić cele.

Nowy system nadawczy zapewni również niski poziom emisji zakłóceń pozapasmowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie Radiokomunikacyjnym (RR – Radio Regulations) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU – International Telecommunication Union). To kluczowe dla efektywnej pracy radarów w środowisku z dużą ilością sygnałów elektromagnetycznych.

Wśród najważniejszych nowych możliwości, jakie zyskają zmodernizowane radary, wymienić należy:

Wykrywanie, śledzenie i klasyfikacja obiektów powietrznych z własnym napędem ABT (air breathing target).

Wykrywanie, śledzenie oraz określenie obszarów startu i upadku taktycznych rakiet balistycznych (TBM).

Wykrywanie pocisków typu ARM (Anti Radiation Missile) samonaprowadzających się na promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez radar.

Wykrywanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i śmigłowców w zawisie.

Identyfikacja IFF „swój-obcy” w systemie MARK XIIA z modem S.

Przekazywanie danych do systemów zbioru i opracowywania informacji radiolokacyjnej.

Te nowe funkcjonalności znacząco zwiększą zdolność polskich sił zbrojnych do monitorowania i reagowania na zagrożenia powietrzne.

Charakterystyka stacji radiolokacyjnych NUR-12M i NUR-12ME

NUR-12M to trójwspółrzędny radar dalekiego zasięgu, którego głównym zadaniem jest kontrola obszaru powietrznego. Umożliwia on wykrywanie obiektów powietrznych, precyzyjne określanie ich współrzędnych (azymut, odległość, wysokość) oraz automatyczne śledzenie tras wybranych obiektów. Dodatkowo, radar ten pozwala na elektroniczną identyfikację w systemie MARK XII A oraz peleng źródeł zakłóceń aktywnych. Informacje radiolokacyjne mogą być przekazywane do systemów zbioru i opracowywania danych o sytuacji powietrznej, takich jak DUNAJ, w formacie danych ASTERIX. NUR-12M jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach meteorologicznych oraz w środowisku zakłóceń biernych i czynnych. W ramach modernizacji antena radaru zostanie dostosowana do implementacji modułów nadawczo-odbiorczych w wierszach antenowych.

Z kolei NUR-12ME to przewoźny radar dalekiego zasięgu, który również służy do kontroli obszaru powietrznego. Jego możliwości są zbliżone do NUR-12M, obejmując wykrywanie obiektów powietrznych, określanie ich współrzędnych, automatyczne śledzenie tras oraz elektroniczną identyfikację w systemie MARK XII A i peleng źródeł zakłóceń aktywnych. Podobnie jak NUR-12M, może przekazywać informacje radiolokacyjne do systemów zbioru i opracowywania informacji o sytuacji powietrznej (np. DUNAJ) w formacie danych ASTERIX i jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach, w tym w obecności zakłóceń. Mobilność NUR-12ME czyni go elastycznym narzędziem do szybkiego rozmieszczania w różnych lokalizacjach.