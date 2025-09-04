MSPO 2025: Polski Ciężki BWP z HSW. Ponad 40 ton pancerza i siły ognia

Huta Stalowa Wola zaprezentowała nowy ciężki bojowy wóz piechoty CBWP Ratel, bazujący na sprawdzonych rozwiązaniach z BWP Borsuk.

Pojazd ważący ponad 40 ton, ma zapewnić ekstremalnie wysoki poziom ochrony balistycznej i przeciwminowej, przewyższający obecne standardy NATO.

Wyposażony w zdalnie sterowaną wieżę ZSSW-30 z armatą 30/40 mm i ppk Spike, pomieści 6-8 żołnierzy desantu.

Prototyp ma być gotowy w 2026 r., a produkcja seryjna do 2030 r. – dowiedz się więcej czytając artykół.

CBWP Ratel, w odróżnieniu od Borsuka, nie jest pojazdem pływającym, co znacznie upraszcza ten projekt. Jego masa ani wyważenie nie muszą być podporządkowane pływalności. Główny nacisk położono na poziom ochrony balistycznej i przeciwminowej. Obecnie informacje na ten temat nie są jawne, jednak jak poinformowali mnie pracownicy HSW, jest on bardzo wysoki. Szczególnie jeśli chodzi o ochronę przeciwminową, mówiąc kolokwianie „kończy się norma STANAG”. Również jeśli chodzi o opancerzenie przodu i burt pojazdu wymagania wojska są bardzo wysokie.

Opancerzenie ma budowę modułową w której pancerz podstawowy jest uzupełniony pancernymi „panelami”, podnoszącymi poziom ochrony do wymaganego poziomu. Zastosowano tutaj rozwiązania użyte w BWP Borsuk, takie jak pancerz kompozytowy z elementami ceramicznymi. Ułatwia to i przyspiesza prace projektowe, gdyż elementy te przeszły już liczne testy balistyczne podczas badań Borsuka.

CBWP zostanie wyposażony w system ochrony przed bronią masowego rażenia (ABC), instalację filtrowentylacyjną oraz wyrzutnie granatów dymnych. Opcjonalnie ma także posiadać aktywny system ochrony (APS/ASOP), który zwiększy jego przeżywalność w konfrontacji z różnymi typami amunicji, w tym bezzałogowcami.

Podstawowym uzbrojeniem CBWP, tak jak w przypadku BWP Borsuk, będzie zdalnie sterowana wieża bezzałogowa ZSSW-30, wyposażona w armatę automatyczną oraz zintegrowaną, zdwojoną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Armata może funkcjonowac w wersji kalibru 30 mm lub 40 mm, co daje możliwość zwalczania w zasadzie wszystkich pojazdów opancerzonych przeciwnika.

Pojazd będzie przewoził załogę składającą się z dowódcy i kierowcy oraz od 6 do 8 żołnierzy desantu w pełnym oporządzeniu. Oprócz ochrony, twórcy skupili się na komforcie i bezpieczeństwie wnętrza. Ma ono zapewniać komfort i bezpieczeństwo. Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami masa bojowa pojazdu przekroczy 40 ton, ale dokładne dane będą zależne m.in. od ostatecznej konfiguracji pancerza modułowego. Aby zapewnić odpowiedni poziom zdolności terenowych pojazd otrzyma siedem par kół jezdnych, czyli o jedną więcej niż BWP Borsuk. Będzie napędzany silnikiem o mocy ponad 1000 KM. Zostały już wybrane odpowiednie jednostki napędowe i przekładnie główne.

Realizacja projektu ma być znacznie szybsza niż w przypadku Borsuka, gdyż szeroko stosowane są rozwiązania sprawdzone już podczas jego projektowania i kompleksowo przetestowane, na przykład w zakresie opancerzenia czy systemów obserwacji, dowodzenia i łączności. Doświadczenia z projektu Kraba i Borsuka, a także pominięcie wymogów związanych z pływalnością dają HSW ogromną przewagę. Zgodnie z planami, prototyp ma być gotowy w 2026 roku, a produkcja seryjna mogłaby ruszyć już w latach 2029-2030.

Pozwoli to na uniknięcie problemów związanych z zakupem licencji, dając Polsce pełne prawa własności do projektu oraz zwiększając potencjał eksportowy. Jest to rozwiązanie zdecydowanie lepsze dla polskiego przemysłu i sił zbrojnych niż zakup ciężkiego bojowego wozu piechoty za granicą.