Podpułkownik Maciej Krakowian spoczął w grobie. Cześć Jego Pamięci!

Pożegnaliśmy (5 września) pilota Macieja Krakowiana, pośmiertnie awansowanego przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na stopień podpułkownika. Pilota Sił Powietrznych, instruktora oraz lidera zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland. Oficer zginął tragicznie 28 sierpnia 2025 roku w katastrofie lotniczej samolotu F-16 podczas treningu przygotowawczego do pokazów Air Show Radom 2025. Prezydencka minister Agnieszka Jędrzak powiadomiła, że decyzją prezydenta Karola Nawrockiego ppłk Maciej Krakowian został pośmiertnie odznaczony Lotniczym Krzyżem Zasługi.

Major Maciej „Slab” Krakowian

• Pożegnano Macieja „Slaba” Krakowiana, pilota F-16, który zginął 28 sierpnia podczas treningu do Air Show w Radomiu.

• Pogrzeb miał charakter prywatny, rodzina prosiła o rezygnację z kwiatów i kondolencji.

• Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów F-16, miesiąc wcześniej został nagrodzony na Royal International Air Tattoo.

Przez lata z dumą i honorem reprezentował Polskę

Uroczystości miały charakter prywatny, zgodnie z wolą rodziny, która została opublikowana w mediach społecznościowych. W piątek, kiedy pożegnano majora, flagi w bazach wojskowych opuszczono do połowy masztów.

„Dziś pożegnaliśmy podpułkownika Macieja „Slaba” Krakowiana – pilota Sił Powietrznych, instruktora, lidera zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland. Przez lata z dumą i honorem reprezentował Polskę i nasze lotnictwo wojskowe na najważniejszych pokazach lotniczych. Jego profesjonalizm, odwaga i poświęcenie służbie pozostaną wzorem dla przyszłych pokoleń pilotów. Cześć Jego Pamięci!” - napisał na X wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Super Express” napisał... Żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych oddali mu hołd w jednostkach w kraju i poza granicami. Flagi w bazach wojskowych zostały opuszczone do połowy masztu. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało w mediach społecznościowych poruszające słowa: „Śpij Kolego... w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie”.

Rodzina zmarłego zwróciła się wcześniej z apelem, aby podczas uroczystości nie składać kwiatów ani wiązanek oraz by powstrzymać się od składania osobistych kondolencji. Zaznaczono również, że pogrzeb ma charakter prywatny. 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny oraz Dowództwo Operacyjne zaapelowały do przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii i uszanowanie prawa rodziny do spokojnego pożegnania.

„Polska Zbrojna” przypomniała... Krakowiana pożegnali również amerykańscy koledzy. Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych cztery samoloty F-16 wykonały lotniczy salut w formacji „missing man”; tak upamiętnia się zasłużonego, zmarłego pilota. W tradycji sił powietrznych USA manewr wykonują dwie pary tworzące na niebie kształt litery V. Samoloty przelatują nisko nad miejscem ceremonii – w tym przypadku był to Biały Dom, którego gospodarz gościł zwierzchnika sił zbrojnych RP. Będąc nad celem, dowódca drugiej pary rozpoczyna gwałtowne wznoszenie, podczas gdy reszta maszyn kontynuuje poziomy lot z wyraźnie widoczną pomiędzy nimi luką po brakującym samolocie. Także podczas ceremonii 3 września „missing man” poszybował wysoko w górę – do miejsca, gdzie, jak wierzy lotnicza brać, poleciał major Maciej „Slab” Krakowian.

Gen. Skrzypczak: – Nigdy nie bałem się mówić prawdy, nawet jeśli była niewygodna

Był jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16

Maciej „Slab” Krakowian zginął tragicznie w czwartek (28 sierpnia), w trakcie lotu treningowego przed pokazami Air Show w Radomiu. Był doświadczonym lotnikiem, służącym w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Był członkiem zespołu Tiger Demo Team Poland.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych chętnie pokazywał życie rodzinne. Zdjęcia z dziećmi, wspólne chwile i codzienne radości świadczyły o tym, że rodzina była dla niego najważniejsza. Osierocił żonę i dwóch 4-letnich synków bliźniaków.

Miał na koncie ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 właśnie na tej maszynie. Zaledwie miesiąc przed tragedią został wyróżniony podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii. Otrzymał prestiżową nagrodę „As the Crow Flies Trophy”, przyznawaną przez społeczność FRIAT dla najlepszego pokazu w ocenie obserwatorów.

Obecnie nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową. Prokuratorskie śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym, skutkującej śmiercią pilota.

