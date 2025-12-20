Wojsko Polskie wprowadza technologię Ultimate Building Machine (UBM), zwaną "fabryką schronów", umożliwiającą szybką budowę konstrukcji stalowych.

Saperzy z 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu ukończyli szkolenie z obsługi UBM, która pozwala na wznoszenie budynków o powierzchni do 1000 m² w jeden dzień.

System UBM, zakupiony w 2025 roku, jest kluczowym elementem modernizacji sił zbrojnych i wzmocnienia programu "Tarcza Wschód", redukując koszty budowy o 40-60%.

Ultimate Building Machine to mobilna, samowystarczalna fabryka na kołach, która umożliwia produkcję i montaż samonośnych, łukowych konstrukcji stalowych bezpośrednio na placu budowy. Technologia, opracowana przez amerykańską firmę M.I.C. Industries, eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych elementów konstrukcyjnych, takich jak belki, kratownice, śruby czy nity. Sercem systemu jest maszyna, która formuje, wygina i przycina zwoje stalowej blachy w precyzyjnie zaprojektowane panele. Następnie panele te są łączone ze sobą za pomocą specjalnej zagniatarki, tworząc wodoszczelną i niezwykle wytrzymałą strukturę.

Cały proces jest sterowany przez zaawansowane oprogramowanie, które pozwala na projektowanie budynków o różnych rozmiarach i kształtach, optymalizując jednocześnie zużycie materiału. Dzięki mobilności systemu, który może być transportowany drogą lądową, morską lub powietrzną, konstrukcje mogą powstawać w dowolnym, nawet najbardziej odległym miejscu.

Błyskawiczna budowa na potrzeby wojska. Jak działa „fabryka schronów”?

Zdolności systemu UBM są imponujące. Doświadczona, kilkunastoosobowa załoga jest w stanie wyprodukować i zmontować budynek o powierzchni około 900-930 m² w ciągu zaledwie jednego dnia. To rewolucyjna zmiana w porównaniu z tradycyjnymi metodami budowy, które trwają tygodniami lub miesiącami. Technologia ta oferuje nie tylko szybkość, ale również znaczne oszczędności, redukując koszty nawet o 40-60% w porównaniu z budownictwem konwencjonalnym.

Proces budowy przy użyciu UBM można podzielić na kilka kluczowych etapów:

Projektowanie : Operator za pomocą oprogramowania M.I.C.-PROSOFT tworzy projekt budynku lub wybiera gotowy szablon.

: Operator za pomocą oprogramowania M.I.C.-PROSOFT tworzy projekt budynku lub wybiera gotowy szablon. Produkcja : Maszyna UBM, zasilana zwojami stalowej blachy, automatycznie produkuje wyprofilowane panele zgodnie z projektem.

: Maszyna UBM, zasilana zwojami stalowej blachy, automatycznie produkuje wyprofilowane panele zgodnie z projektem. Montaż : Panele są podnoszone i łączone ze sobą na ziemi w większe sekcje, a następnie ustawiane na przygotowanym fundamencie.

: Panele są podnoszone i łączone ze sobą na ziemi w większe sekcje, a następnie ustawiane na przygotowanym fundamencie. Zagniatanie: Specjalne urządzenie mechanicznie zagniata krawędzie paneli, tworząc szczelne i trwałe połączenie bez użycia śrub.

Konstrukcje UBM są odporne na ekstremalne warunki pogodowe, w tym silny wiatr, obfite opady śniegu, a nawet trzęsienia ziemi. Co więcej, Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi już prace badawcze nad zwiększeniem ich odporności na ostrzał poprzez obsypywanie gotowych obiektów gruntem.

Szkolenie polskich saperów pod okiem Amerykanów

Aby w pełni wykorzystać potencjał nowej technologii, konieczne było przeszkolenie personelu. Saperzy z 2. Pułku Inżynieryjnego odbyli intensywne, kilkutygodniowe szkolenie w ośrodku ćwiczeń w Łojewie, prowadzone przez doświadczonych instruktorów z amerykańskiej firmy M.I.C. Industries. Pierwszy etap obejmował teorię, w tym zapoznanie się z dokumentacją techniczną maszyn. Następnie żołnierze przeszli do zajęć praktycznych, doskonaląc obsługę maszyn UBM, przygotowanie fundamentów oraz techniki montażu konstrukcji.

Doświadczenia zebrane podczas tego pilotażowego szkolenia posłużą do opracowania szczegółowych wytycznych dla kolejnych jednostek inżynieryjnych, które w przyszłości będą korzystać z tego systemu.

Saperzy z 2. Pułku Inżynieryjnego kończą dziś szkolenie z budowy obiektów w technologii UBM – Ultimate Building Machine, które amerykańscy instruktorzy prowadzili specjalnie dla nich w ośrodku ćwiczeń w Łojewie. Dzięki tej technologii możliwe jest wytworzenie i zmontowanie… pic.twitter.com/pT9LcfsuZ6— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) December 19, 2025

Gdzie trafiły maszyny UBM i do czego posłużą?

Na podstawie umowy podpisanej w styczniu 2025 roku Polska zakupiła dwa kompletne systemy Ultimate Building Machine. Pierwsze partie sprzętu dotarły do kraju w sierpniu 2025 roku. Maszyny zostały przekazane do dwóch kluczowych jednostek inżynieryjnych:

2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu;

16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie;

Wdrożenie systemów UBM ma na celu uzyskanie pełnej zdolności operacyjnej w pierwszej połowie 2026 roku.

Kluczowy element Tarczy Wschód

Technologia UBM jest integralną częścią Narodowego Programu Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”. Ten strategiczny projekt, zaplanowany na lata 2024-2028, ma na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski poprzez budowę systemu fortyfikacji i infrastruktury obronnej. Możliwość błyskawicznego wznoszenia schronów, ukryć, stanowisk dowodzenia czy magazynów logistycznych znacząco zwiększy zdolności obronne i odstraszające Wojska Polskiego.

Nowoczesne magazyny i garaże dla armii

Poza zastosowaniem w ramach Tarczy Wschód, systemy UBM będą szeroko wykorzystywane do budowy stałej infrastruktury wojskowej. Rosnąca liczba nowoczesnego sprzętu wojskowego wymaga odpowiedniego zaplecza do jego przechowywania i serwisowania. Technologia UBM pozwoli na szybką i ekonomiczną budowę hangarów, garaży dla pojazdów wojskowych oraz magazynów na amunicję i sprzęt. To z kolei uniezależni wojsko od zewnętrznych wykonawców i długotrwałych procedur przetargowych, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej gotowości bojowej.

Przyszłość inżynierii wojskowej w Polsce

Zakup i wdrożenie systemu Ultimate Building Machine to kamień milowy w rozwoju polskich wojsk inżynieryjnych. Ta technologia nie tylko rewolucjonizuje tempo budowy infrastruktury militarnej, ale także otwiera nowe możliwości taktyczne i operacyjne. Zdolność do samodzielnego i szybkiego tworzenia obiektów ochronnych i logistycznych zwiększa mobilność, niezależność i odporność Sił Zbrojnych RP. Inwestycja w UBM to dowód na to, że modernizacja polskiej armii obejmuje nie tylko zakup nowoczesnego uzbrojenia, ale również innowacyjne rozwiązania wspierające działania na współczesnym polu walki.