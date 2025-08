4 sierpnia br. do 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu dotarła pierwsza partia elementów systemu Ultimate Building Machine (UBM), zawierająca maszyny UBM-240, MIC-163, MIC-650 oraz MIC-850. To początek realizacji umowy podpisanej w styczniu 2025 roku między 2. Regionalną Bazą Logistyczną a amerykańską firmą M.I.C. Industries.

Harmonogram dostaw i szkoleń

Kolejne dostawy zaplanowane są na początek października i listopada br. Po pełnym odbiorze technicznym rozpoczną się szkolenia praktyczne operatorów – odpowiednio w Inowrocławiu (październik–listopad) i Jarocinie (listopad–grudzień). Wcześniej żołnierze odbyli już szkolenie teoretyczne z zakresu projektowania i obsługi systemu w siedzibie producenta w USA. Uzyskanie pełnej zdolności operacyjnej przez pododdziały planowane jest na pierwszą połowę 2026 roku.

UBM jako element Tarczy Wschód

Systemy UBM stanowią także integralną część programu Tarcza Wschód – kompleksowego planu wzmocnienia infrastruktury obronnej Polski wschodniej. Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada ścisłą współpracę z lokalnymi samorządami w wykorzystaniu tej technologii jako narzędzia zwiększającego odporność lokalną i zdolności logistyczne w regionie.

Wiceminister Tomczyk o znaczeniu UBM

"UBM to nie tylko maszyna – to realna zmiana tempa, w jakim Wojsko Polskie buduje swoją odporność. To fundament Tarczy Wschód i dowód na to, że inwestujemy w siły zbrojne nowoczesne, samodzielne i gotowe do działania w każdych warunkach" - powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Czym jest Ultimate Building Machine?

Ultimate Building Machine to przełomowe narzędzie w zakresie szybkiej i ekonomicznej budowy infrastruktury wojskowej produkowany przez amerykańską firmę M.I.C. Industries. Umożliwia wznoszenie odpornych na warunki atmosferyczne, modułowych konstrukcji m.in. hangarów, garaży, magazynów – przy znacznym ograniczeniu kosztów jednostkowych i czasie realizacji inwestycji. Dzięki UBM Wojsko Polskie może reagować elastycznie na dynamicznie zmieniające się potrzeby operacyjne oraz sytuacje kryzysowe, np. zapewnienie zaplecza dla ewakuacji ludności cywilnej.

UBM wykorzystuje zintegrowany mikroprocesor i oprogramowanie M.I.C.-PROSOFT do projektowania i wytwarzania samonośnych paneli stalowych, które nie wymagają belek, kratownic, kolumn, śrub ani uszczelniaczy. Proces polega na formowaniu, wyginaniu i cięciu blach stalowych o grubości ok. 20 mm, z których powstają gotowe elementy konstrukcyjne. Do obsługi wystarczy ekipa 10-12 osób, która może zbudować budynek o powierzchni do 930 metrów kwadratowych w jeden dzień. System jest wspierany przez dodatkowe urządzenia, takie jak transporter cewek stalowych czy mobilne systemy izolacji.

UBM jest ekonomiczny (koszty budowy niższe o 40-60% w porównaniu do tradycyjnych metod), mobilny i odporny na trudne warunki atmosferyczne, takie jak tajfuny, trzęsienia ziemi czy silne wiatry. W Polsce dwa zestawy UBM, zakupione w 2025 roku, trafią do jednostek inżynieryjnych w Inowrocławiu i Jarocinie, wspierając m.in. program Tarcza Wschód, który obejmuje budowę umocnień na wschodniej granicy.