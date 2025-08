Karol Nawrocki oficjalnie zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP. Kosiniak-Kamysz: "Bezpieczeństwo wymaga współpracy, nie nienawiści"

Uroczystość na pl. Piłsudskiego w Warszawie była pełna symboli. Prezydent przyklęknął przed sztandarem i go ucałował. Następnie na maszt wciągnięto proporzec prezydenta, symbolizujący jego zwierzchnictwo nad wojskiem. Karol Nawrocki złożył również wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim przemówieniu podkreślił, żyjemy w najbardziej niebezpiecznych czasach od zakończenia II wojny światowej.

Wicepremier powiedział także, że prezydent Karol Nawrocki przejmuje zwierzchnictwo nad armią, której największym skarbem są żołnierze.

"Tysiące książek, opracowań i filmów ukazujące losy żołnierza polskiego wyraźne pokazują, jedną najważniejszą sprawę, że to jego charakter, wychowanie i przygotowanie jest zawsze najważniejsze, bo ono decyduje o obronie państwa. I armia w żaden sposób nie może być wikłana w spory polityczne, musi być wolna od polityki i nie lubi gwałtownych ruchów, musi być kontynuacją dobrych rzeczy, zmiany nie mogą być w sprzeczności z oczekiwaniami, bo na końcu, to nie zależnie od miejsca pochodzenia na kogo głosujemy, poglądów i światopoglądów to żołnierz Wojska Polskiego, żołnierze Wojska Polskiego w ramie w ramie z różnych stron staną w obronie Rzeczpospolitej. Do tego są powołani i to jest ich najważniejsze zadanie".