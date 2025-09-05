MSPO 2025 – Nagrody DEFENDER rozdane. Firma ICEYE wyróżniona nagrodą prezydenta

Jednym z ostatnich akcentów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego jest wręczenie nagród DEFENDER. Wyróżnienie przyznawane jest co roku przez Radę Programową kieleckich targów obronnych. Nagrody są przyznawane w ostatnim dniu targów na uroczystym podsumowaniu, gdzie jest wręczenie Defenderów, nagród dla najbardziej innowacyjnych produktów przemysłu obronnego.
Nagrody DEFENDER otrzymują:
- Konsorcjum: PIT-RADWAR S.A. (lider), Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna za Radar Wielofunkcyjny Kierowania Ogniem (RWKO) SAJNA;
- WB Group za Pluton załogowo - bezzałogowy FUTURE TASK FORCE – Taktyczna Grupa Bojowa Przyszłości;
- PEX DEFENCE POLSKA Janusz Kania, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego za zautomatyzowany układacz min przyczepy (ZUMP);
- Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej KOPACKI Sp. z o.o. za MTJU - Modular Turbo Jet Drone;
- Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (konsorcjant), Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (lider), Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (konsorcjant) za bezzałogową platformę nawodno-powietrzną, wykorzystującą efekt przypowierzchniowy, wspierającą działania Wojsk Specjalnych na akwenach morskich;
- PCO S.A., VIGO Photonics S.A. za kamerę termowizyjną KMW-3V z chłodzonym detektorem termowizyjnym Eagle 4;
- Transbit Sp. z o.o. za Radiolinię Cyfrową R-460AM;
- ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. za Mobilną Platformę Transportowo-Magazynową z Agregatem Prądotwórczym KARAVANO;
- Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (lider), CHEMA DS Sp. z o.o. (konsorcjant) za Autonomiczny Pojazd Ewakuacji Medycznej „ŻURAW” (APEM "ŻURAW");
- Fabryka Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o. (lider), Wojskowa Akademia Techniczna (konsorcjant) za System karabinków standardowych MSBS GROT w układzie klasycznym i bezkolbowym (tzw. bull-pup) z podwieszanym granatnikiem modułowym.
Specjalną nagrodę Rady Programowej otrzymał:
- Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.za Minę MP-2
- ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna (partner) za zestaw modułowych urządzeń filtrowentylacyjnych schronowych.
Wyróżnienie Specjalne ministra obrony narodowej otrzymała:
- TELDAT Sp. z o.o. sp.k. za Wielośrodowiskowy Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK Jaśmin).
Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP, którąotrzymuje:
- ICEYE POLSKA Sp. z o.o. za mikrosatelity z technologią syntetycznej apertury