MSPO 2025 – Nagrody DEFENDER rozdane. Firma ICEYE wyróżniona nagrodą prezydenta

Jednym z ostatnich akcentów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego jest wręczenie nagród DEFENDER. Wyróżnienie przyznawane jest co roku przez Radę Programową kieleckich targów obronnych. Nagrody są przyznawane w ostatnim dniu targów na uroczystym podsumowaniu, gdzie jest wręczenie Defenderów, nagród dla najbardziej innowacyjnych produktów przemysłu obronnego.

Nagrody DEFENDER otrzymują:

Konsorcjum: PIT-RADWAR S.A. (lider), Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna za Radar Wielofunkcyjny Kierowania Ogniem (RWKO) SAJNA;

WB Group za Pluton załogowo - bezzałogowy FUTURE TASK FORCE – Taktyczna Grupa Bojowa Przyszłości;

PEX DEFENCE POLSKA Janusz Kania, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego za zautomatyzowany układacz min przyczepy (ZUMP);

Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej KOPACKI Sp. z o.o. za MTJU - Modular Turbo Jet Drone;

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (konsorcjant), Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (lider), Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (konsorcjant) za bezzałogową platformę nawodno-powietrzną, wykorzystującą efekt przypowierzchniowy, wspierającą działania Wojsk Specjalnych na akwenach morskich;

PCO S.A., VIGO Photonics S.A. za kamerę termowizyjną KMW-3V z chłodzonym detektorem termowizyjnym Eagle 4;

Transbit Sp. z o.o. za Radiolinię Cyfrową R-460AM;

ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. za Mobilną Platformę Transportowo-Magazynową z Agregatem Prądotwórczym KARAVANO;

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (lider), CHEMA DS Sp. z o.o. (konsorcjant) za Autonomiczny Pojazd Ewakuacji Medycznej „ŻURAW” (APEM "ŻURAW");

Fabryka Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o. (lider), Wojskowa Akademia Techniczna (konsorcjant) za System karabinków standardowych MSBS GROT w układzie klasycznym i bezkolbowym (tzw. bull-pup) z podwieszanym granatnikiem modułowym.

Specjalną nagrodę Rady Programowej otrzymał:

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.za Minę MP-2

ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna (partner) za zestaw modułowych urządzeń filtrowentylacyjnych schronowych.

Wyróżnienie Specjalne ministra obrony narodowej otrzymała:

TELDAT Sp. z o.o. sp.k. za Wielośrodowiskowy Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK Jaśmin).

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP, którąotrzymuje: