Polska wyda 120 mln dolarów. Te bomby sprawią, że F-35 i F-16 będą jeszcze groźniejsze

Bomby lotnicze GBU-39/B SDB (Small Diameter Bomb) to szybujące pociski małego wagomiaru, które charakteryzują się wysoką precyzją i zdolnością do rażenia celów z dużej odległości. Ich niska masa, wynosząca około 120 kg, z czego 90 kg przypada na głowicę bojową, sprawia, że są one efektywnym narzędziem w nowoczesnym polu walki.

Kluczowe cechy GBU-39/B:

Niska masa: około 120 kg.

Głowica bojowa: około 90 kg.

System nawigacji: Tor lotu korygowany jest za pomocą pokładowych systemów nawigacji inercyjnej, uzupełnionych o system GPS z modułem przeciwzakłóceniowym.

Zasięg szybowania: około 100 km.

Dokładność rażenia: wysoka, na poziomie kilku metrów.

Dzięki tym parametrom bomby GBU-39/B są w stanie skutecznie eliminować cele, minimalizując ryzyko strat ubocznych.

W drugiej połowie dnia zawarliśmy aż 4⃣ umowy modernizacyjne:📖 – ze spółką @PGZ_pl #BELMA na dostawę ponad 600 polskich min przeciwburtowych MPB-ZN za kwotę ok. 41 mln zł📖 – z 🇵🇱 firmą #MEGMAR na dostawę 5 torped treningowych MU-90PDT https://t.co/mTVtE86juw📖 – z 🇳🇱 spółką… pic.twitter.com/cBEalkr5jh— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) September 4, 2025

F-16 poziom Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zwiększenie potencjału bojowego polskiego lotnictwa

Dostawa bomb GBU-39/B dla samolotów F-35 i F-16V stanowi istotny krok w modernizacji polskiego lotnictwa wojskowego. Pozwoli to na zwiększenie zdolności operacyjnych maszyn, umożliwiając precyzyjne ataki z bezpiecznej odległości. Fakt, że bomby te mogą być nosicielami zarówno dla przyszłych F-35, jak i już posiadanych F-16V, świadczy o dążeniu do standaryzacji i optymalizacji uzbrojenia w ramach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.