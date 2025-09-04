Polska wyda 120 mln dolarów. Te bomby sprawią, że F-35 i F-16 będą jeszcze groźniejsze

Bomby lotnicze GBU-39/B SDB (Small Diameter Bomb) to szybujące pociski małego wagomiaru, które charakteryzują się wysoką precyzją i zdolnością do rażenia celów z dużej odległości. Ich niska masa, wynosząca około 120 kg, z czego 90 kg przypada na głowicę bojową, sprawia, że są one efektywnym narzędziem w nowoczesnym polu walki.
Kluczowe cechy GBU-39/B:
- Niska masa: około 120 kg.
- Głowica bojowa: około 90 kg.
- System nawigacji: Tor lotu korygowany jest za pomocą pokładowych systemów nawigacji inercyjnej, uzupełnionych o system GPS z modułem przeciwzakłóceniowym.
- Zasięg szybowania: około 100 km.
- Dokładność rażenia: wysoka, na poziomie kilku metrów.
Dzięki tym parametrom bomby GBU-39/B są w stanie skutecznie eliminować cele, minimalizując ryzyko strat ubocznych.
Zwiększenie potencjału bojowego polskiego lotnictwa
Dostawa bomb GBU-39/B dla samolotów F-35 i F-16V stanowi istotny krok w modernizacji polskiego lotnictwa wojskowego. Pozwoli to na zwiększenie zdolności operacyjnych maszyn, umożliwiając precyzyjne ataki z bezpiecznej odległości. Fakt, że bomby te mogą być nosicielami zarówno dla przyszłych F-35, jak i już posiadanych F-16V, świadczy o dążeniu do standaryzacji i optymalizacji uzbrojenia w ramach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
