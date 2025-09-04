Polska wyda 120 mln dolarów. Te bomby sprawią, że F-35 i F-16 będą jeszcze groźniejsze

oprac. Piotr Miedziński
2025-09-04 22:08

Polska armia wzmocni swoje samoloty wielozadaniowe F-35 oraz F-16V o nowoczesne bomby lotnicze GBU-39/B (SDB-I). Umowa o wartości około 120 mln USD netto została podpisana 4 września 2025 roku w Kielcach, podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Dostawy amunicji mają zostać zrealizowane do 2028 roku, co znacząco zwiększy potencjał bojowy polskich sił powietrznych. Zakup ten jest wynikiem porozumienia między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych, podkreślając strategiczne partnerstwo obu krajów w dziedzinie obronności.

Bomby lotnicze GBU-39/B (SDB-I).

i

Autor: Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych/ CC0 3.0 bomby lotnicze GBU-39/B (SDB-I).

Bomby lotnicze GBU-39/B SDB (Small Diameter Bomb) to szybujące pociski małego wagomiaru, które charakteryzują się wysoką precyzją i zdolnością do rażenia celów z dużej odległości. Ich niska masa, wynosząca około 120 kg, z czego 90 kg przypada na głowicę bojową, sprawia, że są one efektywnym narzędziem w nowoczesnym polu walki.

Kluczowe cechy GBU-39/B:

  • Niska masa: około 120 kg.
  • Głowica bojowa: około 90 kg.
  • System nawigacji: Tor lotu korygowany jest za pomocą pokładowych systemów nawigacji inercyjnej, uzupełnionych o system GPS z modułem przeciwzakłóceniowym.
  • Zasięg szybowania: około 100 km.
  • Dokładność rażenia: wysoka, na poziomie kilku metrów.

Dzięki tym parametrom bomby GBU-39/B są w stanie skutecznie eliminować cele, minimalizując ryzyko strat ubocznych.

F-16 poziom

Zwiększenie potencjału bojowego polskiego lotnictwa

Dostawa bomb GBU-39/B dla samolotów F-35 i F-16V stanowi istotny krok w modernizacji polskiego lotnictwa wojskowego. Pozwoli to na zwiększenie zdolności operacyjnych maszyn, umożliwiając precyzyjne ataki z bezpiecznej odległości. Fakt, że bomby te mogą być nosicielami zarówno dla przyszłych F-35, jak i już posiadanych F-16V, świadczy o dążeniu do standaryzacji i optymalizacji uzbrojenia w ramach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

