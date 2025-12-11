Tantalit dołączył do GRUPY WB. "Dostęp do nowych technologii"

Umowę podpisał Adam Bartosiewicz, wiceprezes GRUPY WB i Marcin Klimczak, prezes Tantalitu. Obie strony podkreśliły znaczenie zacieśniania współpracy i wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w tworzenie specjalistycznych systemów oprogramowania dla potrzeby obronności.

Włączenie spółki Tantalit w struktury GRUPY WB rozszerza kompetencje podmiotu kierowanego z Ożarowa Mazowieckiego w obszarach analityki danych, automatyzacji procesów, rozwiązań sztucznej inteligencji, militarnego internetu rzeczy oraz nowoczesnej architektury systemów informatycznych.

Kooperacja między Tantalitem a GRUPĄ WB trwała od chwili powstania warszawskiej spółki. Współpraca obejmowała projekty integracyjne i systemy telekomunikacyjne. Od 2025 roku doświadczony zespół rozszerzy potencjał GRUPY WB i zostanie do niej trwale włączony.

- Cieszę się, że zespół doświadczonych inżynierów połączył się z GRUPĄ WB. Zyskaliśmy kompetentną i zaangażowaną spółkę z dużymi osiągnięciami i wielkim potencjale rozwoju. Wcześniej zdobyli nasze zaufanie terminową realizacją nawet bardzo skomplikowanych zadań – powiedział Adam Bartosiewicz, wiceprezes GRUPY WB, po podpisaniu umowy.

– Wejście do GRUPY WB oznacza dla Tanlitu, poza stabilnością rozwoju, dostęp do nowych technologii i bogatej wiedzy inżynierów grupy. W połączeniu z naszym doświadczonym zespołem zaowocuje to przełomowymi rozwiązaniami przeznaczonymi na rynki wojskowe, jak i cywilne – dodał Marcin Klimczak, prezes Tantalitu.

Tantalit to zespół doświadczonych programistów, architektów i kierowników projektu, połączonych pasją budowania zaawansowanych systemów informatycznych. Spółka realizowała już specjalistyczne projekty militarne, zwiększające bezpieczeństwo Polski i Europy.

Rozwijane z GRUPĄ WB projekty obejmowały zaawansowane systemy obróbki i analizy dużych zbiorów danych, punktowe optymalizacje w kluczowych obszarach przetwarzania i przesyłu danych, wykrywanie zdarzeń i korelacji oraz implementację specjalistycznych protokołów i zabezpieczanie transmisji.

Systemy telekomunikacyjne opracowane przez rzez Tantalit obsługują obecnie ponad 20 milionów użytkowników w Polsce. Firma wnosi także do GRUPY WB doświadczenie w dziedzinach takich jak systemy antydronowe, systemy sterowania, analizy obrazowej oraz łączności.