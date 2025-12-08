Wiceszef MAP: "Przemysł zbrojeniowy przechodzi ogromną metamorfozę"

Wiceminister aktywów państwowych, Konrad Gołota, przedstawił kluczowe założenia dotyczące rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce.

Wiceminister MAP podkreślił strategiczne znaczenie suwerenności przemysłowej i technologicznej dla bezpieczeństwa kraju.

Wskazał na znaczące inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy i rozwój nowoczesnych technologii, takich jak produkcja amunicji 155 mm, program Orka, bojowy wóz piechoty Borsuk oraz przenośny zestaw przeciwlotniczy Piorun.

Wydarzenie, jakim jest konferencja Portalu Obronnego na temat wyzwań, jakie stoją przed Polską w ramach zapewnienia jej bezpieczeństwa, zgromadziło przedstawicieli rządu, dowództwa Wojska Polskiego, sektora przemysłowego oraz środowiska naukowego, aby wspólnie dyskutować o kluczowych wyzwaniach i szansach związanych z modernizacją armii.

Wiceszef MAP, Konrad Gołota o rozwoju przemysłu zbrojeniowego

Wiceminister aktywów państwowych, Konrad Gołota, w swoim wystąpieniu na konferencji "Fundamenty bezpieczeństwa 2025/26. Rozbudowa Sił Zbrojnych kołem zamachowym gospodarki", odniósł się do spraw dotyczących rozwoju przemysłu zbrojeniowego.

Jak powiedział, w strategii rozwoju Polski i jej bezpieczeństwa, znajduje się suwerenność przemysłowa, technologiczna i ta w dziedzinach cyfryzacji. - Rozwój przemysłu, rozwój nauki, rozwój kompetencji i odpowiedzialność, wreszcie odpowiedzialność za bezpieczeństwo regionu, za rozwój regionu i za stabilizację naszej części świata. Elementem tego jest rozwój przemysłu zbrojeniowego - podkreślił. Wiceminister nie ukrywał, że przez lata przemysł zbrojeniowy był niedoinwestowany, ale teraz to się znacząco zmienia, a przemysł przechodzi ogromną metamorfozę: