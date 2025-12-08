Mocne słowa: "Nikt pod Warszawę nie przyjedzie w ciągu minut, ale można w ciągu minut sparaliżować Warszawę"

W poniedziałek, 8 grudnia, odbywa się kolejna już konferencja Portalu Obronnego. Została ona zorganizowana pod hasłem „Fundamenty bezpieczeństwa 2025/2026. Rozbudowa Sił Zbrojnych RP kołem zamachowym gospodarki”. Wydarzenie jest miejscem merytorycznej debaty z udziałem przedstawicieli rządu, najwyższego dowództwa Wojska Polskiego, sektora przemysłowego i naukowego. Jeden z paneli konferencji jest został poświęcony bezpieczeństwu wschodniej flanki NATO jako szansy i wyzwaniu.

Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO jako szansa i wyzwanie

W dyskusji udział biorą przedstawiciele przeróżnych stron, w tym politycznej i wojskowej: Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocnik rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy, Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, Andrzej Szeptycki, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, generał dywizji pilot Cezary Wiśniewski, Polish National Military Representative at the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), Mons, Belgium,Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu BGK oraz Arkadiusz Bąk, pierwszy wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Mocne słowa wicepremiera Gawkowskiego o cyberbezpieczeństwie. Powiedział, na ile ataków dziennie narażona jest Polska

Już na początku dyskusji wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał, że cyberbezpieczeństwo opiera się na współpracujących ze sobą elementach, a bezpieczeństwo państwa buduje się na różnych poziomach:

Każde incydent naruszenia cyberbezpieczeństwa może wpływać na pola odporności państwa. Można wyobrazić sobie incydenty cyber, które wpływają na armię, aktywa państwowe, firmy, na bezpieczeństwo obywateli, aż po infrastrukturę życia codziennego, jak woda czy prąd. (...) Jesteśmy najbardziej atakowanym państwem w UE. W zeszłym roku zgłoszonych było ponad 600 tys. incydentów, w tym roku będzie ich więcej. (...) Dziennie jest 10 ataków na polską energetykę, na urządzenia, firmy i instytucje, które doprowadzają prąd do domów. Gdyby się udał jeden, to mamy zagrożenie państwa większe niż jak wleciały drony. To jest wojna hybrydowa - mówił Gawkowski.

Jak dodał wicepremier: - Nikt pod Warszawę nie przyjedzie w ciągu minut, ale można w ciągu minut sparaliżować Warszawę. I to jest wyzwanie 2026 roku i lat kolejnych - ocenił.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocnik rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy, biorąca udział w dyskusji oceniła: – Stawiamy warunek – chcesz inwestować u nas, to podziel się z nami technologią, bo jako państwo powinniśmy być niezależni. Dlatego nie jestem pełną zwolenniczką wspólnych europejskich projektów obronnych.

