Wicepremier Krzysztof Gawkowski nie ma złudzeń: "Polska toczy wojnę hybrydową". Wskazał kluczowe elementy polskiego bezpieczeństwa

W czasie konferencji głos zabierają nie tylko wojskowi eksperci, ale i politycy. Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski zwrócił uwagę na to, że budowa odporności, bezpieczeństwa, szukania pól wspólnych pomiędzy strefą wojskową a cywilną to:

- (...) Wyzwania państwa, które dotyczy wojny hybrydowej i bez wątpienia Polska tę wojnę hybrydową toczy. Bez względu na to, jak będziemy podchodzili do sytuacji, która zastanie nas w przyszłości, na Ukrainie. To obszar wpływów imperialnej polityki rosyjskiej, agresji. Zatem takie konferencje jak ta dzisiaj to bezpieczeństwo Polski i rozbudowa sił zbrojnych, gospodarki - przypomniał wicepremier polskiego rządu.

Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski zwrócił także uwagę na to, że praca polskiej gospodarki jest dzisiaj uzależniona od tego, ile polskie firmy i te państwowe, i prywatne z tego skorzystają, a nie ile wydamy za granicą. - I to powinno być dla nas elementem budowy odpowiedzialności - wskazał polityk.

Wicepremier Gawkowski o fundamentach i kotwicach polskiego bezpieczeństwa. Wskazał na kilka kluczowych elementów

Wicepremier podkreślił, że przyjęty przez rząd kilka dni temu rekordowy budżet to pierwszy fundament, swego rodzaju kotwica polskiego bezpieczeństwa. - Polski parlament przyjął najbardziej skory do inwestowania budżet, to z jednej strony utrzymanie armii i przeciwdziałania zagrożenie, ale to też pola inwestycyjne - zaznaczył polityk. Jak dodał: - Suwerenność technologiczna to druga kotwica, która powinna w tych czasach być dla nas przewodnikiem po świecie niebezpieczeństw. Suwerenność technologiczna widziana nie tylko w rozumieniu sprzętu, który aktywnie dzisiaj kupujemy, ale który aktywnie w przyszłości będzie służył Rzeczypospolitej.