GRUPA WB podpisała umowy na dostawę systemów uderzeniowych WARMATE 3 do odbiorców w Azji.

Nowe WARMATE 3 cechuje zwiększony zasięg, ulepszona głowica bojowa i odporność na zakłócenia GNSS.

Polska amunicja krążąca, sprawdzona w boju, oferuje modułowość i niskie obciążenie logistyczne.

Dowiedz się więcej o tym, jak polska technologia zmienia oblicze współczesnego pola walki!

Nowe systemy WARMATE 3 trafią do Azji. Umowy GRUPY WB

Najnowsze odmiany polskiej amunicji krążącej, o poprawionych charakterystykach i z większymi głowicami bojowymi - sprawdzone w najtrudniejszych warunkach systemy uderzeniowe WARMATE trafią m.in. do Azji. W ramach podpisanych umów, GRUPA WB dostarczy około tysiąca systemów WARMATE 3 do użytkowników z pozaeuropejskich sił zbrojnych.

Remigiusz Wilk, dyrektor ds. komunikacji GRUPY WB - czołowego producenta zaawansowanych systemów dowodzenia, łączności, komunikacji i platform integracyjnych oraz jednego z największych wytwórców wojskowych systemów bezzałogowych na świecie - podkreśla, że systemy rodziny WARMATE przeszły udany chrzest bojowy w licznych operacjach wojskowych, w tym podczas konfliktu o wysokiej intensywności, potwierdzając najwyższą jakość i charakterystyki. Na podstawie doświadczeń użytkowników trwa stały rozwój polskiej konstrukcji, aby spełniała wymagania nie tylko obecnego, ale i przyszłego pola walki.

Amunicja krążąca WARMATE 3. Co ją wyróżnia?

Nowe wersje amunicji krążącej WARMATE 3 wyróżnia:

zwiększony zasięg,

ulepszone głowice bojowe z zapalnikami spełniającymi standardy NATO

oraz retransmisja i retranslacja sygnałów z innymi systemami bezzałogowymi opracowanymi przez GRUPĘ WB.

Polskie konstrukcje mogą działać w środowisku zagłuszanym, bez dostępu do sygnałów nawigacji satelitarnej. Jak informuje GRUPA WB:

WARMATE 3 to lekki, przenośny bezzałogowy system uderzeniowy z napędem elektrycznym i śmigłem pchającym. Polska modułowa konstrukcja wyposażona jest, zgodnie z wprowadzanymi standardami NATO, w wymienną głowicę bojową. Część uderzeniowa dobierana jest przed misją do planowanych zadań. WARMATE wyróżnia niskie obciążenie logistyczne, system może być przenoszony w plecakach.

Amunicja krążąca może być wyposażona w jedną z trzech podstawowych głowic bojowych:

termobaryczną,

odłamkowo-burzącą

i przeciwpancerną.

WARMATE - część uderzeniowa ma kamerę dzienną lub nocną

W zależności od wybranego scenariusza misji część uderzeniowa ma kamerę dzienną lub nocną. WARMATE - ze względów bezpieczeństwa odsunięcia użytkownika od głowicy bojowej - startuje z lekkiej, przenośnej wyrzutni pneumatycznej.

Jak czytamy w komunikacie prasowym GRUPY WB, WARMATE jest alternatywą dla przeciwpancernych pocisków kierowanych, dzięki możliwości długotrwałego operowania w powietrzu na znacznie większym dystansie.