Polska wyda 66 mln zł na kluczowe wsparcie dla F-35. Czym są kontenery SAPF?

oprac. Piotr Miedziński
2025-09-04 21:52

Polska wzmacnia swoje zdolności obronne. Podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano umowę na dostawę innowacyjnych kontenerów SAPF, kluczowych dla operacji samolotów F-35.

Kontenery SAPF do zabezpieczenia lotów samolotów F-35.

Kontenery SAPF do zabezpieczenia lotów samolotów F-35.

4 września 2025 roku, podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Agencja Uzbrojenia, reprezentująca Skarb Państwa, zawarła istotną umowę ze spółką CONTOUR Advanced System BV. Przedmiotem kontraktu jest dostawa kontenerów SAPF (Special Access Program Facility), które odegrają kluczową rolę w zabezpieczeniu lotów i operacji wielozadaniowych samolotów F-35.

Dlaczego kontenery SAPF są tak ważne?

Wartość umowy wynosi około 66 milionów złotych brutto, a dostawa kontenerów ma zostać zrealizowana do końca 2028 roku. Ich głównym przeznaczeniem jest stworzenie w warunkach polowych specjalnej strefy SAPF, niezbędnej do przetwarzania informacji niejawnych programu F-35 o klauzuli SECRET/SAR. Kontenery te zapewnią również bezpieczne miejsca pracy dla zespołów odpowiedzialnych za planowanie zadań dla samolotów F-35 oraz realizację procesu debriefingu.

Zakup tych specjalistycznych kontenerów ma strategiczne znaczenie dla polskiego lotnictwa wojskowego. Umożliwią one skuteczne planowanie i zabezpieczanie operacji oraz misji realizowanych przez F-35, w tym również z drogowych odcinków lotniskowych (DOL).

Co wchodzi w skład zestawu?

Każdy z dostarczonych zestawów kontenerów SAPF składać się będzie z siedmiu specjalistycznych jednostek. W ich skład wejdą:

  • serwerownie systemów jawnych,
  • serwerownie systemów niejawnych,
  • kontenery operacyjne przeznaczone do planowania misji,
  • kontenery operacyjne służące do odprawy pilotów.

F-35
MSPO
Agencja Uzbrojenia