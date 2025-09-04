Polska wyda 66 mln zł na kluczowe wsparcie dla F-35. Czym są kontenery SAPF?

4 września 2025 roku, podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Agencja Uzbrojenia, reprezentująca Skarb Państwa, zawarła istotną umowę ze spółką CONTOUR Advanced System BV. Przedmiotem kontraktu jest dostawa kontenerów SAPF (Special Access Program Facility), które odegrają kluczową rolę w zabezpieczeniu lotów i operacji wielozadaniowych samolotów F-35.

W drugiej połowie dnia zawarliśmy aż 4⃣ umowy modernizacyjne:📖 – ze spółką @PGZ_pl #BELMA na dostawę ponad 600 polskich min przeciwburtowych MPB-ZN za kwotę ok. 41 mln zł📖 – z 🇵🇱 firmą #MEGMAR na dostawę 5 torped treningowych MU-90PDT https://t.co/mTVtE86juw📖 – z 🇳🇱 spółką… pic.twitter.com/cBEalkr5jh— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) September 4, 2025

Dlaczego kontenery SAPF są tak ważne?

Wartość umowy wynosi około 66 milionów złotych brutto, a dostawa kontenerów ma zostać zrealizowana do końca 2028 roku. Ich głównym przeznaczeniem jest stworzenie w warunkach polowych specjalnej strefy SAPF, niezbędnej do przetwarzania informacji niejawnych programu F-35 o klauzuli SECRET/SAR. Kontenery te zapewnią również bezpieczne miejsca pracy dla zespołów odpowiedzialnych za planowanie zadań dla samolotów F-35 oraz realizację procesu debriefingu.

Zakup tych specjalistycznych kontenerów ma strategiczne znaczenie dla polskiego lotnictwa wojskowego. Umożliwią one skuteczne planowanie i zabezpieczanie operacji oraz misji realizowanych przez F-35, w tym również z drogowych odcinków lotniskowych (DOL).

Co wchodzi w skład zestawu?

Każdy z dostarczonych zestawów kontenerów SAPF składać się będzie z siedmiu specjalistycznych jednostek. W ich skład wejdą: