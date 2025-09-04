Polska wyda 66 mln zł na kluczowe wsparcie dla F-35. Czym są kontenery SAPF?

4 września 2025 roku, podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Agencja Uzbrojenia, reprezentująca Skarb Państwa, zawarła istotną umowę ze spółką CONTOUR Advanced System BV. Przedmiotem kontraktu jest dostawa kontenerów SAPF (Special Access Program Facility), które odegrają kluczową rolę w zabezpieczeniu lotów i operacji wielozadaniowych samolotów F-35.
Dlaczego kontenery SAPF są tak ważne?
Wartość umowy wynosi około 66 milionów złotych brutto, a dostawa kontenerów ma zostać zrealizowana do końca 2028 roku. Ich głównym przeznaczeniem jest stworzenie w warunkach polowych specjalnej strefy SAPF, niezbędnej do przetwarzania informacji niejawnych programu F-35 o klauzuli SECRET/SAR. Kontenery te zapewnią również bezpieczne miejsca pracy dla zespołów odpowiedzialnych za planowanie zadań dla samolotów F-35 oraz realizację procesu debriefingu.
Zakup tych specjalistycznych kontenerów ma strategiczne znaczenie dla polskiego lotnictwa wojskowego. Umożliwią one skuteczne planowanie i zabezpieczanie operacji oraz misji realizowanych przez F-35, w tym również z drogowych odcinków lotniskowych (DOL).
Co wchodzi w skład zestawu?
Każdy z dostarczonych zestawów kontenerów SAPF składać się będzie z siedmiu specjalistycznych jednostek. W ich skład wejdą:
- serwerownie systemów jawnych,
- serwerownie systemów niejawnych,
- kontenery operacyjne przeznaczone do planowania misji,
- kontenery operacyjne służące do odprawy pilotów.