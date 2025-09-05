Współpraca Saab i Hanwha Aerospace. Precyzyjna amunicja dla wyrzutni Chunmoo

Porozumienie między Saab a Hanwha Aerospace jest kluczowe dla przyszłych użytkowników wyrzutni Chunmoo. Jak podkreśla Görgen Johansson, szef dywizji Dynamics w Saab:

„Dzięki tej umowie możemy podjąć współpracę, by zapewnić możliwość prowadzenia precyzyjnych uderzeń na duże odległości z pomocą GLSDB obecnym i przyszłym użytkownikom wyrzutni Chunmoo. Oznacza to jeszcze większe możliwości dla tych, którzy chcą dysponować zdolnością uderzenia nieosiągalną dla tradycyjnej artylerii rakietowej czy konwencjonalnej”.

Ta kooperacja ma na celu zapewnienie przewagi taktycznej na polu walki, umożliwiając eliminowanie celów z bezpiecznej odległości.

Technologia GLSDB: Precyzja i zasięg

GLSDB to zaawansowana amunicja precyzyjna dalekiego zasięgu, zdolna do rażenia celów oddalonych o ponad 150 km. Została ona opracowana wspólnie przez Saab i Boeing, bazując na powietrznej bombie szybującej Small Diameter Bomb (SDB). Kluczową innowacją jest możliwość odpalania tej amunicji z platform naziemnych, co znacząco rozszerza jej zastosowanie i elastyczność operacyjną. Połączenie tej technologii z wyrzutnią Chunmoo stworzy system o wyjątkowych możliwościach precyzyjnego rażenia na znaczne dystanse.