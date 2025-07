Marynarka czeka, a MON konsultuje. Program Orka dalej bez konkretów?

Program Orka dalej bez konkretów?

Paweł Bejda na koniec czerwca 2025 r. odpowiedział na interpelację Michała Wosia nr 10140 w sprawie programu Orka.

„[...] odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Pana Posła Michała Wosia nr 10140 w sprawie „zatopienia” przez MON programu zakupu okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP („Orka”), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji. Agencja Uzbrojenia zakończyła wstępne konsultacje rynkowe w oparciu o niejawne dokumenty planistyczne i arkusz potrzeb. Powołana w ramach prac Grupa Zadaniowa zdefiniowała wymagania sprzętowe i opracowała studium wykonalności dla zadania pod nazwą Okręt Podwodny Nowego Typu „ORKA”. Obecnie trwają konsultacje międzyrządowe, prowadzone na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej z państwami wszystkich potencjalnych wykonawców, które determinują dalszą procedurę zakupową” - można przeczytać w dokumencie zamieszczonym na oficjalnej stronie Sejmu.

Odpowiedź ta nie zawiera większych konkretów, a tym bardziej odpowiedzi, kiedy Polska podpiszę umowę na Orkę, zwłaszcza że analizy w sprawie tego programu trwają od długiego czasu, a Marynarce Wojennej RP został w służbie zaledwie jeden okręt podwodny - ORP Orzeł. Jest on jednak jednym z najstarszych okrętów podwodnych w czynnej służbie na świecie i nie będzie działał w nieskończoność. Nie jest też tajemnicą, że Polska potrzebuje nowoczesnych jednostek o wysokiej wartości bojowej.

Na początku lipca br. Paweł Bejda informował, odnosząc się do programu Orka: „Zostały mi jeszcze dwa kraje do odwiedzenia, czyli Hiszpania i Francja, jadę tam porozmawiać z rządami obydwu krajów nad możliwością zakupu okrętów podwodnych. To są państwa jedne z wielu, które złożyły Polsce ofertę. Chcemy zrobić tak, by nie było to tylko kontrakt biznes i biznes, tylko rząd i rząd w związku z tym, to jest szereg rozmów, dotyczących innych przedsięwzięć mam na myśli tutaj przekazanie różnego typu technologii dla przemysłu zbrojeniowego”. Nie jest jasne, czy wspomniane podróże się odbyły, a Polska jest chociażby o krok dalej w kwestii pozyskania okrętów podwodnych.

Wiadomo natomiast, że program Orka jest jednym z kluczowych komponentów modernizacji sił morskich Polski. Nowoczesne okręty podwodne zapewniłyby Polsce zdolności odstraszania strategicznego i prowadzenia działań niejawnych, a także posiadanie możliwości przenoszenia pocisków manewrujących, jak pisał już Piotr Miedziński, dziennikarz Portalu Obronnego. Coraz częściej podkreśla się również, że program Orka, to nie tylko modernizacja floty, ale także sposób na budowanie interoperacyjności między przestrzenią lądową, powietrzną, morską, kosmosem i cyberprzestrzenią.