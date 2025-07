Gen. Maciej Klisz: „Należę do zespołu team Orka”

Wśród zadanych pytań pojawiło się te o zagrożenia – obecne oraz przyszłe, które mogą pojawić się na Morzu Bałtyckim, postrzeganym coraz wyraźniej jako morze wewnętrzne NATO.

Ja przyjechałem rzeczywiście z takim przekazem - wręcz pokazać – że Bałtyk, to nie jezioro NATO. Bałtyk to wewnętrzne morze NATO. Bałtyk w mojej ocenie to centralny punkt ciężkości, operacyjny punkt ciężkości ze względu na bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale i całego regionu. Zapytała pani o kwestie bezpieczeństwa na Bałtyku. Rzeczywiście w ostatnim czasie obserwujemy bardzo wiele symptomów i indykatorów mówiących o tym, że ten poziom bezpieczeństwa mocno się pogarsza na Bałtyku. To nie tylko wydarzenia z 2023 i 2024 roku, to również wydarzenia z tego roku. Przypomnę tylko kwestie próby zatrzymania statku Jaguar, próby ingerencji w krytyczną infrastrukturę podmorską, to również przede wszystkim - z polskiej perspektywy - trzy naruszenia przestrzeni powietrznej w ostatnim czasie, w 2025 roku. Wszystkie trzy nad Morzem Bałtyckim, wszystkie trzy spowodowane w mojej ocenie wręcz celowym działalnością Rosjan. Dopiero co zakończyliśmy ćwiczenie BALTOPS 25, dopiero co będziemy analizować sytuację. która powstała po BALTOPS'ie, również jestem pod spotkaniu z dowódcami operacyjnymi całego regionu, moimi odpowiednikami przede wszystkim z państw Morza Bałtyckiego - powiedział gen. Klisz.

Wszyscy jesteśmy zgodni, Morze Bałtyckie jest bardzo, bardzo, bardzo ważnym akwenem dla całego NATO. Oczywiście nie porównuję Morza Bałtyckiego do Atlantyku i do linii komunikacyjnych transatlantyckich. Natomiast wewnętrzna sytuacja na Bałtyku będzie miała bardzo duży wpływ na to, jaki będzie sukces operacyjny w ewentualnym starciu z Rosją - dodał.