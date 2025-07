An-124-100 nad Kijowem

Antonow w mediach społecznościowych poinformował, że zmodernizowany samolot „Rusłan” bezpiecznie przeniesiony z Ukrainy do Niemiec.

„Spółka akcyjna „Antonow” zakończyła skomplikowany, wieloletni projekt głębokiej modernizacji jednego ze swoich legendarnych samolotów transportowych An-124-100 o numerze seryjnym 0706. 11 lipca 2025 roku „Rusłan” został bezpiecznie przetransportowany do Niemiec” - przekazano w komunikacie.

Ukraińskie przedsiębiorstwo przypomniało również, że ewakuowany egzemplarz to model wyprodukowany w 1994 roku, mający na koncie ponad 21 000 godzin lotu i ponad 5500 łącznie wykonanych lotów. Prace nad jego gruntowną modernizacją rozpoczęły się w 2021 roku. Jej celem była wymiana kluczowych podzespołów, które wcześniej produkowano w Rosji, na nowoczesne komponenty pochodzenia zachodniego i ukraińskiego.

„Z powodu pełnoskalowej agresji Rosji w 2022 roku, prace zostały częściowo wstrzymane – w tym czasie samolot znajdował się w stanie rozmontowanym. Mimo to, nawet w najtrudniejszych warunkach wojennych, zespół „Antonowa” zdołał wznowić prace i zakończyć modernizację w czerwcu 2025 roku. Relokacja „Rusłana” była nie tylko decyzją techniczną, ale również symbolem wytrwałości, profesjonalizmu i jedności ukraińskich konstruktorów lotniczych. Ulepszony „Rusłan” będzie kontynuował loty i służbę dla Ukrainy – już na arenie międzynarodowej” wyjaśniono w komunikacie.

Antonow podkreślił też, że obecnie flota samolotów należących do spółki „znajduje się w bezpiecznych warunkach, zgodnie z wewnętrznymi protokołami bezpieczeństwa”. Nagranie pokazujące transport An-124-100 „Rusłan” z Kijowa na niemieckie lotnisko Leipzig/Halle (LEJ), gdzie linie lotnicze Antonow Airlines przeniosły całą swoją operacyjną bazę po rosyjskich atakach na podkijowskie lotnisko Hostomel, można zobaczyć poniżej:

АТ «#АНТОНОВ» завершило складний багаторічний проєкт із глибокої модернізації одного зі своїх легендарних транспортних літаків #Ан124-100.Детальніше – https://t.co/9azGMTAUSU pic.twitter.com/cmWmYQxYhU— ANTONOV Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) July 16, 2025

An-124-100 Rusłan - jeden z największych samolotów transportowych na świecie

An-124-100 Rusłan to jeden z największych samolotów transportowych na świecie, zaprojektowany przez biuro konstrukcyjne Antonowa w czasach ZSRR. Jego imponujące rozmiary, ogromny udźwig oraz unikalne możliwości załadunkowe sprawiły, że od lat cieszy się uznaniem zarówno w sektorze wojskowym, jak i cywilnym.

An-124-100 to zmodernizowana wersja bazowego An-124, przystosowana do operacji komercyjnych i specjalistycznych. Ten kolos ma długość 69,1 metra, rozpiętość skrzydeł 73,3 metra i wysokość 20,8 metra. Jego maksymalna masa startowa wynosi aż 405 ton. Napędzany jest czterema silnikami turbowentylatorowymi D-18T, które zapewniają mu zasięg do 4800 km przy maksymalnym ładunku oraz nawet 15 000 km w wersji bez obciążenia. To, co wyróżnia „Rusłana”, to przede wszystkim jego udźwig. An-124-100 może zabrać na pokład do 120 ton ładunku, a to czyni go idealnym narzędziem do transportu ponadgabarytowych elementów infrastruktury, pojazdów wojskowych, śmigłowców, generatorów przemysłowych, a nawet innych statków powietrznych.

Samolot ten był wykorzystywany w wielu misjach humanitarnych, wojskowych i komercyjnych na całym świecie. Uczestniczył w operacjach ewakuacyjnych, dostarczał pomoc medyczną podczas pandemii COVID-19, przewoził elementy systemów rakietowych, a także wspierał NATO w ramach komercyjnych kontraktów SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Co ciekawe, „Rusłany” były również kluczowe w transporcie komponentów do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy w projektach budowy elektrowni i instalacji przemysłowych w trudno dostępnych rejonach globu.

Krótka historia „Rusłana”

Pierwszy lot An-124 odbył się w 1982 roku, a seryjna produkcja rozpoczęła się cztery lata później. Do dziś wyprodukowano około 55 egzemplarzy An-124, z czego kilkanaście znajduje się w eksploatacji w różnych krajach. Największą flotę posiadała Ukraina, a w szczególności państwowe przedsiębiorstwo Antonow Airlines, oraz Rosja, która wykorzystywała „Rusłany” w ramach swoich sił powietrznych. Część maszyn znajduje się także w prywatnych rękach i realizuje zlecenia na rynku komercyjnym.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku los części samolotów stanął pod znakiem zapytania. Jeden z Rusłanów – unikalny An-225 Mrija – został zniszczony w czasie walk o lotnisko Hostomel. Inne jednostki zostały ewakuowane i przystosowane do dalszej służby poza granicami Ukrainy. Modernizacja tych maszyn, tak jak to miało miejsce w przypadku An-124-100 o numerze seryjnym 0706, zakładała uniezależnienie się od rosyjskich komponentów i integrację nowoczesnych, zachodnich technologii, dzięki czemu samoloty Antonowa stały się jeszcze bardziej niezawodnymi i gotowymi do realizacji międzynarodowych misji.