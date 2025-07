ElektronicznaTarcza dla Polskich F-16? Jak L3Harris wzmacnia obronność Polski i regionu

„Jestem bardzo podekscytowana tym, co nasz zespół robi dla F-16, a jest to system walki elektronicznej nowej generacji, który nazywamy Viper Shield. To, naprawdę to elektroniczny pancerz wokół samolotu” – mówi Jennifer Lewis, President of Electronic Warfare w koncernie L3Harris Technologies na temat rozwiązania, które zaproponowano w modernizacji polskich myśliwców F-16 Jastrząb. Tematem rozmowy jest również otwarcie zakładów amerykańskiego giganta w Katowicach i zaangażowanie firmy w Polsce, postrzeganej jako kluczowy sojusznik Stanów Zjednoczonych w regionie.

