Wypadek drona Wizjer podczas testów w Inowrocławiu. Przyczyną awaria techniczna

W Inowrocławiu doszło do incydentu z dronem wojskowym, który spadł na samochody Poczty Polskiej.

Prawdopodobnie był to dron Wizjer, który uległ awarii technicznej podczas testów na lotnisku, uszkadzając pojazdy.

Nikt nie ucierpiał, a władze zapewniają, że zdarzenie nie stanowiło zagrożenia dla mieszkańców.

Dowiedz się więcej o tym zaawansowanym systemie rozpoznawczym i przyczynach jego upadku.

Dron został określany w komunikacie prasowym jako obserwacyjny system rozpoznania krótkiego zasięgu produkowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy, co wskazuje na maszynę typu Wizjer. Jest to maszyna w układzie latającego skrzydła o masie startowej do 15 kg i rozpiętości 3 metrów.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu Żandarmerii Wojskowej, maszyna runęła na ziemię podczas nocnych testów możliwości systemu, realizowanych na lotnisku aeroklubu w Inowrocławiu. Badanie tego zdarzenia zostało przekazane służbie wojskowej przez Policję, gdyż dron był obsługiwany przez żołnierzy.

Jak informuje Żandarmeria Wojskowa, powodem wypadku nie był błąd operatora, ale usterka techniczna. Po tym, jak operator utracił kontrolę nad maszyną, spadła ona około 200 metrów od lotniska, na terenie Poczty Polskiej i uszkodziła samochód pocztowy. Wojskowe Zaklady Lotnicze nr. 2 z Bydgoszczy, które są producentem systemu Wizjer, potwierdziły zdarzenie w komunikacie, informując, że: "Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia".

Lokalne władze i producent zapewnili, że nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu wydało oświadczenie, w którym podkreślono, że: "Incydent z udziałem drona nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego".

„Wizjer” jest przeznaczony zarówno do zastosowań wojskowych, jak i cywilnych. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie misji rozpoznawczych w promieniu do 30 km, z wykorzystaniem dwusensorowej głowicy optoelektronicznej, umożliwiającej prowadzenie obserwacji w warunkach dziennych i nocnych w różnych warunkach atmosferycznych. System charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji – zarówno start, jak i lądowanie (za pomocą spadochronu i poduszki powietrznej) odbywają się automatycznie, co przekłada się na bezpieczeństwo i prostotę eksploatacji.

Dane taktyczno-techniczne:

Układ latającego skrzydła o rozpiętości 2,98 m, wyposażony w winglety;

Napęd elektryczny z dwupłatowym śmigłem pchającym;

Czas lotu: 3 godziny;

Promień operacyjny: 30km;

Maksymalny pułap operacyjny: 4000m n.p.m;

Maksymalna masa startowa: 13 kg;

Zakres temperatury powietrza od -30°C do +50°C;

Prędkość min. 65km/h;

Prędkość maks. 120 km/h;

System został oficjalnie zaprezentowany w maju bieżącego roku i obecnie trwają dostaw oraz szkolenie dla Wojska Polskiego. Wizjer pozytywnie przeszedł testy w marcu br., a na podstawie zawartej w grudniu 2021 r. umowy na wyposażenie Wojska Polskiego trafi łącznie 25 zestawów.