System Viper Shield przeszedł serię testów środowiskowych i prób elektrycznych, obejmujących swoim zakresem integralność strukturalną, bezpieczeństwo termiczne i elektryczne oraz wpływ na aerodynamikę płatowca. Wykazał też odporność i poprawne działanie w warunkach standardowych manewrów oraz przy maksymalnych dopuszczalnych dla myśliwca F-16 przeciążeniach. W ramach programu spółka L3Harris potwierdziła, że system po zamontowaniu na pokładzie samolotu jest bezpieczny, niezawodny i skuteczny w działaniu.

Viper Shield jest oferowany dla samolotów F-16 Block 70/72, ale również jako element modernizacji maszyn F-16C/D do standardu F-16V. Jak podkreśla producent, we wrześniu 2024 roku rozpoczęła się produkcja seryjna i już w 2025 roku rozpoczną się dostawy Viper Shield. System ten został wybrany przez sześciu odbiorców samolotów F-16 Block 70/72: Bahrajnu, Słowacji, Bułgarii, Maroka, Tajwanu oraz Jordanii. Natomiast Polska otrzymała zgodę na jego zakup w ramach pakietu modernizacji F-16 Block 52+ Jastrząb do standardu F-16V.

Jak informuje L3Harris, AN/ALQ-254(v)1 Viper Shield jest dostępny zarówno w wersji zabudowanej na myśliwcu F-16, jak też w formie podwieszanego zasobnika. Zapewnia on pilotom i dowodzącym operacjami lotniczymi świadomość sytuacyjną w zakresie zagrożeń elektronicznych, pomagając je identyfikować, lokalizować i przeciwdziałać zagrożeniom w celu zwiększenia poziomu przeżywalności i skuteczności działania bojowego.

Co ciekawe, Viper Shield współpracuje z nowym radarem AESA typu AN/APG-83 SABR, pozwalając na wykrywanie, identyfikację i lokalizowanie źródeł emisji elektromagnetycznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla F-16. Producent zapewnia, że zaprojektował system Viper Shield z myślą o przyszłych ulepszeniach i modernizacjach, aby umożliwić dopasowanie tego rozwiązania do ewoluującego środowiska walki w zakresie widma elektromagnetycznego.