10 stycznia 2024 roku w zakładach Lockheed Marti w Greenville odbyła się uroczystość oficjalnego dostarczenia klientowi jednej maszyny w wersji jednomiejscowej i jednej w wersji dwumiejscowej. Oba samoloty zostały oblatane i przetestowane w ubiegłym roku. Pierwszy wzbił się w powietrze we wrzesniu a drugi w grudniu. Słowacja jest pierwszym europejskim krajem który zamówił samoloty tego typu. Umowę na 14 maszyn F-16 Block 70 podpisano w 2018 roku, a dostawy mają zostać zrealizowane do końca roku 2026. Pierwsze samoloty polecą do Europy jeszcze w tym roku. Umowa obejmuje też szkolenie w USA 22 pilotów i 160 techników naziemnych.

„Dostawa pierwszych dwóch samolotów F-16 Block 70 na Słowację oznacza kluczowy punkt wyjścia we wzmacnianiu zdolności obronnych kraju Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego przedsięwzięcia. Integracja tej sprawdzonej platformy pozwoli Słowackim Siłom Powietrznym skutecznie chronić swoje granice i współpracować z sojusznikami w Europie, NATO i na świecie” – stwierdził podczas uroczystego przekazania samolotów OJ Sanchez, wiceprezes i dyrektor generalny Integrated Fighter Group w Lockheed Martin.

Delivered ✅ We successfully delivered Slovakia’s first two F-16 Block 70 jets! This milestone represents our steadfast commitment to strengthening Slovakia's national security. 🇸🇰 pic.twitter.com/weTayxaX0H— Lockheed Martin (@LockheedMartin) January 10, 2024

Obecnie zamówienia na samoloty F-16 Block 70, które pozostały do zrealizowania przez zakłady w Greenville w Południowej Karolinie to 135 egzemplarzy. Warto odnotować, że znaduje się tam zakład zajmujący się montarzem końcowym, natomiast komponenty spływają z całych USA i kilku innych krajów. Warto odnotować, że coraz większą część struktury płatowca dostarczają należące do koncernu Lockheed Martin zakłady PZL Mielec. Obecnie jest to ponad 50%.

F-16 Block 70 to najnowszy wariant tej dobrze znanej maszyny, która przez dekady stanowiła trzon lotnictwa NATO. Jest on wyposażony w wiele rozwiązań zastosowanych w samolocie F-35 lub mających ułatwić współdziałanie z samolotami 5. generacji i kolejnych. Dobrym przykładem jest tu m.in. w najnowszej generacji radar AESA typu APG-83 SABR (Scalable Agile Beam Radar), czyli rozwiązanie bazujące na postępach uzyskanych w ramach prac nad radarami AESA APG-77 dla F-22 Raptor i APG-81 dla F-35 Lightning II. W nazwie pojawia się określenie „skalowalny”, bo większa wersja tego radaru stosowana jest na bombowcach strategicznych B-1B Lancer.

APG-83 powstał z myślą o zabudowie na starszych samolotach bez jakichś istotnych zmian w ich strukturze. Korzysta on z technologii AESA, czyli aktywnego skanowania elektronicznego. To znaczy, że antena zbudowana jest z wielu modułów nadawczo-odbiorczych, które mogą działać niezależnie i sterować wiązką fal radiowych bez obracania anteny. Pozwala to jednocześnie wykonywać wiele różnych zadań, ale brak ruchomych elementów zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność anteny.

Nowy radar i systemy dowodzenia oraz kierowania ogniem pozwalają na wykorzystanie przez F-16 Block 70 nowych typów uzbrojenia, wykorzystywanych też przez F-35 a system komunikacji pozwala w pełni działać w sieciocentrycznym systemie walki oraz wymiany danych.