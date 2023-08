W sumie Ateny planują zmodernizować 84 samoloty F-16C Block 52+ i 52+ Advanced do standardu F-16V Viper. Zmiany jakie odejmuje program to m.in. zabudowanie radiolokatora z aktywnym elektronicznym skanowaniem (AESA), nowy komputer misji, nowe wyposażenie w kabinie pilota zwiększające jego świadomość sytuacyjną i magistrale wymiany danych umożliwiającą współpracę z myśliwcami 5. generacji. Unowocześniono również system walki elektronicznej i łączność oraz moduł identyfikacji swój-obcy (IFF) a system nawigacyjny jest bardziej odporny na zakłócenia GPS.

Prace modernizacyjne mają zostać ukończone do roku 2027. Realizacją tego zadania zajmują się w kraju zakłady Hellenic Aerospace Industry które ściśle współpracują z koncernem Lockheed Martin. W 2022 roku, w styczniu, zakład opuściły dwa pierwsze myśliwce F-16V Viper. W październiku zapadła natomiast decyzja o modernizacji kolejnych 38 samolotów F-16C do tego standardu. Ateny podjęły te działania w oparciu o wyniki testów i wstępnej eksploatacji F-16V przez siły powietrzne. Flota zmodernizowanych samolotów systematycznie Rośnie. 4 sierpnia koncern Lockheed Martin poinformował o przekazaniu do służby dziesiątego greckiego egzemplarza F-16V Viper.

Together with @HAICorp we delivered the 10th F-16 jet upgraded to the “Viper” configuration to the Hellenic air force (HAF), enabling their pilots to stay ahead of emerging threats in the region, and bringing valuable jobs and investments to 🇬🇷 pic.twitter.com/aegljmf80U— Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) August 4, 2023

F-16V to element szerszego programu modernizacji sił powietrznych. W styczniu 2021 roku Grecja zdecydowała się na zakup używanych, pochodzących częściowo z zapasów francuskiego lotnictwa myśliwców Dassault Rafale. Ateny początkowo zdecydowały się na 12 używanych i 6 fabrycznie nowych maszyn za około 2,5 mld euro, aby następnie zwiększyć zamówienie do 24 samolotów łącznie. Pierwsze dostarczono w styczniu 2022 roku. Natomiast w kwietniu 2023 roku do Grecji przyleciały pierwsze 2 z 10 zamówionych samolotów szkolenia zaawansowanego M346 Master.

Wszystkie te działania związane są z rozbudową i modernizacją sił powietrznych Turcji z którą Grecja posiada nadal nierozwiązane spory terytorialne. Stale zdarzają się incydenty z udziałem samolotów i okrętów obu stron na Morzu Śródziemnym. Ateny chcą, aby ich maszyny co najmniej dorównywały samolotom tureckim. Obecnie maja nad nimi przewagę, gdyż Ankara nie dostała od administracji USA zgody na pakiet modernizacji F-16 do wersji „V”, ale ma ona zostać udzielona w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej była to cena za zatwierdzenie przez Ankarę akcesji Szwecji do NATO.