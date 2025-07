Spotkanie w sprawie Patriotów dla Ukrainy już wkrótce. Kto pomoże wzmocnić obronę powietrzną?

Agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do rozmów, podała, że 23 lipca może odbyć się spotkanie krajów posiadających systemy obrony powietrznej Patriot oraz donatorów Ukrainy.

Spotkaniu miałby przewodzić jeden z dowódców NATO, a jego celem miałoby być znalezienie dodatkowych systemów Patriot dla Ukrainy.

Plan Trumpa: Europejczycy płacą za broń dla Ukrainy

Podczas spotkania w Waszyngtonie z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte, prezydent USA, Donald Trump, przedstawił plan dostarczenia Ukrainie systemów obrony powietrznej Patriot i pocisków przechwytujących. Wcześniej zapowiedział, że wyśle Ukrainie uzbrojenie, za które zapłacą Europejczycy.

Garda: Tor testowy WISŁA - WITPiS Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ukraina potrzebuje więcej Patriotów: Apel o wzmocnienie obrony

Według doniesień medialnych Ukraina posiada osiem systemów Patriot, z czego dwa obecnie nie funkcjonują. Największy wkład mają Niemcy (3 baterie), USA (2 baterie), Rumunia (1 bateria), oraz Holandia (komponenty). Władze w Kijowie od dawna apelują do sojuszników o dostawy wyrzutni i rakiet w celu wzmocnienia obrony powietrznej kraju w obliczu kontynuowania przez Rosję zmasowanych ataków powietrznych na ukraińskie miasta i obiekty infrastruktury krytycznej.

Jakie kraje posiadają systemy Patriot?

Niemcy przed przekazaniem Ukrainie swoich systemów Patriot posiadały 12 baterii. Obecnie, po przekazaniu 3 baterii, Niemcy dysponują 6 operacyjnymi systemami, 2 są stacjonowane w Polsce, a 1 jest używany do celów szkoleniowych.

Polska posiada 2 baterie Patriot, zakupione w ramach programu Wisła, z pierwszą dostarczoną w 2023 roku. Polska ze względu na swoje potrzeby z dużym prawdopodobieństwem nie przekaże systemów Patriot.

Rumunia posiada 4 baterie Patriot, zakupione w latach 2017–2021. Rumunia do tej pory przekazał jedną pełną baterie Patriot Ukrainie.

Szwecja zakupiła 4 baterie Patriot w 2018 roku, z dostawami rozpoczętymi po 2022 roku.

Grecja posiada 6 baterii Patriot, zakupionych w latach 90. W maju 2025 roku pojawiły się rozmowy o potencjalnym transferze jednej baterii z Grecji do Ukrainy, ale potem rząd Grecji te informacje zdementował.

Hiszpania posiada 3 baterie Patriot. Hiszpania jest wymieniana w negocjacjach dotyczących potencjalnego transferu przekazania Ukrainie, ale w 2024 roku dostarczyła Ukrainie jedynie starsze systemy Hawk, a nie Patriot.

Kraje europejskie są ostrożne w przekazywaniu Patriotów ze względu na wysokie koszty (ok. 1,1 mld USD za baterię, 4 mln USD za pocisk) oraz potrzebę ochrony własnych terytoriów. Plan finansowania zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy spotyka się z oporem niektórych krajów jak Francja, Czechy, Włochy, co wskazuje na różnice w priorytetach narodowych i brak jedności w Europie.

Systemy Patriot na Ukrainie

Systemy Patriot pozostają najskuteczniejszą bronią Ukrainy do przeciwdziałania precyzyjnym i szybkim atakom rakietowym Rosji, w tym hipersonicznym pociskom Iskander-M i Kinżał. Szacuje się, że by zapewnić Ukrainie ochronę do pełnego pokrycia terytorialnego, to potrzeba co najmniej 25 systemów. A minimalna liczba to 10.

W zeszłym roku NATO ogłosiło plan zakupu 1000 pocisków Patriot i przeniesienia produkcji do Europy, co było spowodowane wojną i rosnącym zaniepokojeniem rosyjską agresją.

System obrony powietrznej Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) to zaawansowany, mobilny system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy, opracowany przez amerykańską firmę Raytheon (obecnie część RTX Corporation). Używany przez wiele krajów, w tym USA, Polskę i Koreę Południową, służy do zwalczania samolotów, dronów, pocisków manewrujących oraz rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Patriot jest kluczowym elementem zintegrowanej obrony powietrznej w ramach NATO.

Jego sercem jest wielofunkcyjny radar z układem fazowanym, który nieprzerwanie skanuje przestrzeń powietrzną, wykrywając i śledząc dziesiątki celów jednocześnie, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych czy przy zakłóceniach elektronicznych. Radar ten, o imponującym zasięgu, umożliwia precyzyjne naprowadzanie pocisków, co zapewnia wysoką skuteczność w dynamicznych scenariuszach bojowych.

Patriot wykorzystuje różne typy pocisków przechwytujących, dostosowane do specyfiki celów. Starsze wersje były skuteczne głównie przeciwko samolotom, ale nowsze, jak pociski PAC-3, zostały zaprojektowane z myślą o neutralizacji rakiet balistycznych. Najnowsze warianty, takie jak PAC-3 MSE, oferują lepszą manewrowość i większy zasięg, co pozwala na zwalczanie bardziej zaawansowanych zagrożeń. Pociski są wystrzeliwane z mobilnych wyrzutni, które można szybko rozmieścić i skonfigurować, a każda z nich obsługuje kilka pocisków, co zapewnia elastyczność w reagowaniu na ataki z różnych kierunków.

Centralnym elementem systemu jest stanowisko dowodzenia, które integruje dane z radaru, zarządza identyfikacją celów i koordynuje odpalanie pocisków. To zaawansowane centrum umożliwia współpracę z innymi systemami obrony, takimi jak THAAD czy Aegis, tworząc zintegrowaną sieć obrony powietrznej. Cały system jest wysoce mobilny, transportowany na ciężarówkach, co pozwala na szybkie przemieszczanie i dostosowanie do zmieniających się potrzeb operacyjnych.