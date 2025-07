Al Udeid trafiona. Pentagon w końcu potwierdził skutki irańskiego ataku

Spis treści

Iran zaatakował amerykańską bazę Al Udeid w Katarze w ramach odwetu za operację Midnight Hammer, która była wymierzona w irańskie instalacje nuklearne. Podczas ataku Teheran miał wystrzelić w jej kierunku 14 rakiet balistycznych. Taką informację w swoich mediach społecznościowych Truth Social udostępnił Donald Trump. Prezydent USA pisał wówczas, że 13 spośród wystrzelonych pocisków zostało zestrzelonych, a jeden został „puszczony wolno”, ponieważ „zmierzał w nieszkodliwym kierunku”. Podziękował też, że Iran wcześniej poinformował USA o planowanym uderzeniu i zapewnił: „Z przyjemnością informuję, że ŻADEN Amerykanin nie ucierpiał, a szkody były minimalne”.

Amerykańskie straty w Al Udeid ujawnione

Najnowsze zdjęcia satelitarne, na które zwrócili uwagę analitycy OSINT, pokazują jednak, że w Al Udeid musiał uderzyć co najmniej jeden z irańskich pocisków balistycznych. Po czasie potwierdził to również rzecznik Pentagonu. Sean Parnell w oświadczeniu dla Air & Space Forces Magazine przekazał: „Jeden irański pocisk balistyczny uderzył w bazę lotniczą Al Udeid 23 czerwca, podczas gdy reszta pocisków została przechwycona przez amerykańskie i katarskie systemy obrony powietrznej”. Dodał: „Uderzenie wyrządziło minimalne szkody dla sprzętu i struktur na bazie. […] Baza lotnicza Al Udeid pozostaje w pełni sprawna i zdolna do prowadzenia swojej misji, wraz z naszymi katarskimi partnerami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie”.

Zdjęcia satelitarne wykonane po ataku ujawniają, że zniszczeniu uległa kopuła chroniąca antenę szerokopasmowego systemu łączności satelitarnej Modernized Enterprise Terminal (MET), jak i najprawdopodobniej sam radar. Koszt radaru, który funkcjonował tutaj od 2016 roku, to 15 mln dolarów. Główną rolą MET było umożliwianie bezpiecznej łączności dla CENTCOM, czyli Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych, odpowiadającego za interesy Waszyngtonu w regionie Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Południowej, a także na strategicznych szlakach wodnych, które je otaczają.

🛰️ Satellite pics show #Iran’s #MissileStrike on the US-run Al Udeid Base in #Qatar likely hit a key communications antenna — left a blackened crater and even damaged a nearby hangar.👀 pic.twitter.com/D9xumQrecV— Tanmay Kulkarni (@Tanmaycoolkarni) July 12, 2025

Patrioty vs. irańskie rakiety balistyczne

Zniszczenia w bazie Al Udeid, największej amerykańskiej instalacji wojskowej na Bliskim Wschodzie, wywołały liczne pytania na temat skuteczności działania systemów Patriot wobec irańskich pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Zwłaszcza że baza normalnie jest chroniona przez amerykańskie i katarskie baterie Patriot, ale przed atakiem skierowano tu również systemy Patriot z Japonii oraz Korei Południowej. Tuż po ataku z 23 czerwca gen. Dan Caine informował, że obrona Al Udeid była największą salwą rakiet przechwytujących Patriot w historii armii USA.

Military Watch Magazine sugeruje, że podczas ataku na bazę Al Udeid wykorzystane zostały pociski balistyczne Fateh-313, dalekie „od najbardziej zaawansowanych w arsenale Iranu”. Pomimo tego systemy Patriot miały nie dać sobie z nimi rady. Serwis przypomniał również o próbach przechwycenia prowizorycznych rakiet wystrzelonych przez jemeńskich rebeliantów w kierunku międzynarodowego lotniska im. króla Khalida w Rijadzie w 2017 roku, gdzie również zdjęcia satelitarne ujawniły, że nie udało się ich zneutralizować.

Military Watch Magazine jako kolejny przykład przywołał działanie Patriotów w Ukrainie, a szczególnie ich możliwości zwalczania pocisków balistycznych typu Iskander-M. „Pociski Iskander wykonują manewry unikowe w fazie końcowej, niwecząc obliczenia trajektorii systemu Patriot… Ponadto Iskandery mogą zrzucać wabiki zdolne do oszukiwania rakiet Patriot” mówił pod koniec maja br. rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, płk Jurij Ihnat.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy systemy Patriot zawiodły podczas obrony bazy Al Udeid. Nie jest również jasne, dlaczego Amerykanie ukrywali prawdę o zniszczeniach przed opinią publiczną. Trudno bowiem uwierzyć, że amerykański wywiad, uznawany za jeden z najlepszych na świecie, nie miał od razu danych o efektach uderzeń irańskich pocisków balistycznych.