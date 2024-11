Jak poinformował wiceminister obrony Paweł Bejda - „Pierwszy etap dostaw wyrzutni Homar-A zakończony. Dziś rano do Polski przyleciał samolot specjalny wiozący m.in. dwie wyrzutnie HIMARS.” Jak doprecyzowała Agencja Uzbrojenia, są one „uzbrojone” w zasobniki M68A2, przeznaczone wyłącznie do celów szkoleniowych”. Już wcześniej do Polski trafiło nie tylko 18 pozostałych wyrzutni, ale również pojazdy towarzyszące, tworzące łącznie system, w tym wozy kierowania ogniem z amerykańskim z systemem kierowania ogniem AFATDS.

W Polsce zameldowały się dwie ostatnie spośród dwudziestu zakupionych w lutym 2019 roku wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych #HIMARS.Stanowić będą szkoleniowe wsparcie pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego #HOMAR-A, który w ostatnich miesiącach został już uzupełniony o… pic.twitter.com/XdhfGWFt8K— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 22, 2024

Należy tu nieco skorygować wiceministra Bejde, gdyż dostarczone wyrzutnie HIMARS i spolonizowane HOMAR-A to dwie różne rzeczy. W lutym 2019 roku ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak zdecydował się na zakup „z półki” 20 wyrzutni HIMARS (w tym dwie do szkolenia) wraz z systemem kierowania ogniem AFATDS i pojazdami wsparcia Humvee oraz 270 pociskami GMLRS i trzydziestoma taktycznymi ATACMS.

Umowę o wartości 414 mln dolarów zawarto bez offsetu i całkowicie obok trwających jeszcze wówczas negocjacji pomiędzy PGZ i Lockheed Martin dotyczących polonizacji całego systemu, właśnie w ramach programu Homar. Miał on obejmować produkcję 56 wyrzutni na polskim podwoziu i z polskim systemem kierowania ogniem, polskie pojazdy towarzyszące oraz 1,8 tys. pocisków kierowanych. Dosłownie kilka dni wcześniej odbyła się w siedzibie PGZ prezentacja dla dziennikarzy, podczas której po raz pierwszy pokazano planowaną konfigurację systemu Homar.

Temat polonizacji i budowy wyrzutni Homar-A powrócił kilka lat później i jest realizowany obecnie, choć nie wiadomo, jaka ostatecznie liczba wyrzutni zostanie pozyskana. Polska łącznie zamówiła 36 M142 HIMARS do jednostek bojowych (po 18 egzemplarzy w 2019 i 2022 roku) oraz dwie wyrzutnie przeznaczone dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, gdzie minister Błaszczak w 2023 roku powołał „Akademię HIMARS”.

W ramach podpisanej w 2023 roku umowy ramowej Polska ma też zakupić 468 wyrzutni HIMARS umieszczonych na podwoziu Jelcz i wyposażonych w system kierowania ogniem Topaz, czyli Homar-A, zbudoanych tak, jak planowano to zrobić od początku w ramach konsorcjum PGZ i Lockheed Martin. Pierwszą tak skonstruowaną wyrzutnię zaprezentowano podczas MSPO w roku 2023.