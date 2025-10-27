Współpraca MON i Palantir Technologies wzmocni Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. AI zwiększy możliwości analizy danych

MON podpisało list intencyjny z amerykańską firmą Palantir, pogłębiając współpracę w obszarze AI i cyberbezpieczeństwa.

Palantir dostarcza rozwiązania AI, takie jak systemy Maven i TITAN, wykorzystywane przez siły zbrojne USA i Ukrainy.

Ich platforma Gotham integruje i analizuje dane wywiadowcze, wspierając walkę z terroryzmem i cyberataki.

Dowiedz się, jak te technologie mogą wzmocnić polskie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni i procesy decyzyjne.

Warto przypomnieć, że jest to rozwinięcie wcześniejszego porozumienia o współpracy z grudnia 2024 r., dotyczącego obszarów sztucznej inteligencji (AI), technologii informacyjnych (IT) oraz cyberbezpieczeństwa. Wówczas Ministerstwo Obrony Narodowej, reprezentowane przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, podpisało z firmą Palantir „Memorandum of Understanding on Cybersecuity of Information Technology Cooperation”.

„Dzisiaj najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich armii świata jest budowa zasobów informacyjnych. Bazy danych są obecnie największą walutą - cenniejszą niż złoto, dolary, euro czy jakiekolwiek inne środki płatnicze. To największy skarb współczesnego świata, dlatego trzeba nimi dobrze zarządzać i odpowiednio je chronić. Dzisiejszy list intencyjny z firmą Palantir - absolutnym liderem w zakresie zarządzania danymi i ich wykorzystania w zabezpieczeniu logistycznym pola walki, projektowaniu przyszłości z użyciem sztucznej inteligencji — to krok milowy. Rozwiązania tej firmy są wykorzystywane perfekcyjnie m. in. przez ukraińską armię” – powiedział podczas wydarzenia minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Palantir jest czołowym dostawcą rozwiązań opartych na AI do zwiększania świadomości sytuacyjnej i usprawniania procesów podejmowania decyzji. Firma oferuje różnorodne rozwiązania, wykorzystywane m.in. przez siły zbrojne USA i Ukrainy w celu integracji danych o bieżącej sytuacji operacyjnej na froncie pochodzących z różnych źródeł. Mogą one również posłużyć polskim siłom zbrojnym.

Mowa tutaj na przykład o systemie Maven Smart System (MSS), który ma pomagać żołnierzom w szybszym i skuteczniejszym podejmowaniu decyzji na polu walki, oraz systemie TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node) dostarczanym US Army, będącym mobilnymi stacjami bojowymi opartymi na AI.

„Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji powstało właśnie w Polsce i potrzebuje rozwiązań takich jak te, które oferuje Palantir. Ale nie tylko ono. Współpraca ta dotyczy także cyberarmii, Dowództwa Generalnego i Dowództwa Operacyjnego. Dziękuję generałowi Sokołowskiemu za przeprowadzone testy, ćwiczenia i treningi z udziałem inżynierów firmy Palantir. Proces ten rozpoczął się już w grudniu 2023 roku i przez ostatnie dwa lata obejmował dziesiątki spotkań, rozmów, ćwiczeń i prezentacji systemu we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Szczególne podziękowania kieruję również do Inspektoratu Wsparcia, który odpowiada za zabezpieczenie logistyczne żołnierzy w kraju i za granicą” – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Dziękuję zespołowi inżynierów i polskiemu oddziałowi firmy Palantir za przeprowadzone działania i prezentacje. Bez rozwoju zdolności sztucznej inteligencji, bez implementacji jej w armii i połączenia wszystkich rodzajów sił zbrojnych w jeden system, prowadzenie nowoczesnych działań nie będzie możliwe. To klucz do wygrania każdej przyszłej potyczki — i jeszcze ważniejszy element odstraszania. Bo ci, którzy zagrażają Polsce, wiedząc, że dysponujemy najlepszym systemem przetwarzania danych, dwa razy się zastanowią, zanim podejmą jakikolwiek krok” – dodał szef MON.

Głównym produktem firmy skierowanym do sił zbrojnych i służb państwowych jest Palantir Gotham. Jest to oprogramowanie wykorzystujące AI, zaprojektowane do zadań związanych ze zwalczaniem terroryzmu, wywiadem i bezpieczeństwem publicznym. Jest używana m.in. przez amerykańskie agencje wywiadowcze (CIA, FBI) oraz Departament Obrony.

Gotham pozwala analitykom integrować i analizować ogromne ilości niepowiązanych danych, aby znajdować skomplikowane wzorce i połączenia, co ułatwia m.in. obniżyć zagrożenie terrorystyczne czy wykrywać operacje hybrydowe, ale również korelować ze sobą niepowiązane dane wywiadowcze w celu wykrycia np. planowanego ataku.

Obecne zaangażowanie firmy w strategiczne programy NATO oraz planowane porozumienie z MON wskazują, że jej platformy analityczne mogą stać się kluczowym elementem wsparcia decyzyjnego dla polskich sił zbrojnych, w tym dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Technologie Palantir mogłyby wspierać WOC m.in. w zakresie integracji danych z monitorowanych sieci w czasie rzeczywistym w celu szybkiego wykrywania złożonych i ukrytych ataków. Tworzenia spójnego obrazu operacyjnego z domeny cybernetycznej oraz usprawnienia procesów decyzyjnych i planowania działań w odpowiedzi na cyberataki.