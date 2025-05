26 maja odbyła się konferencja Portalu Obronnego w Hotelu Bellotto pt: „Integracja zasobów cywilnych i wojskowych w doskonaleniu opiekimedycznej w warunkach konfliktów i kryzysów: wsparcie technologiczne w obszarze leków, materiałów, sprzętu oraz sztucznej inteligencji. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?" Jednym z paneli był panel pt: "Nowe technologie i sztuczna inteligencja jako kluczowe narzędzia przyszłości: Współpraca nauki, obrony i biznesu na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju" w którym wziął udział:

dr Marcin Kulasek — minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. n. tech. Jerzy Małachowski — dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR

Gen. bryg. Krzysztof Zielski — zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

prof. dr hab. Alojzy Nowak — Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

moderatorem panelu był Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portalu Obronnego.

Głos jako pierwszy zabrał:

Gen. bryg. Krzysztof Zielski, zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jak mówił generał:

"Rozpocząłbym od jakiegoś truizmu, bo się najlepiej sprzedają, a on będzie związany ze sztuczną inteligencją. Nowe technologie i sztuczna inteligencja to narzędzia, które zapewniają przewagę strategiczną. To musi nam definiować system bezpieczeństwa w państwie. Definicja systemu bezpieczeństwa to redefinicja wszystkich elementów z zasobów bezpieczeństwa i tutaj zaczynamy zataczać kręgi trochę szerzej niż Siły Zbrojne RP, ale idziemy także w inne domeny jak służba zdrowia, nauka, ekonomia itp. Innymi słowy, jeśli wdrażamy nowe technologie, które stały się przełomowe na wielu listach w państwach decydujących to de facto musimy sobie zdawać sprawę, że przy tym jest więcej do zrobienia niż tylko przemodelowanie planów zakupowych albo planów związanych ze strukturą organizacyjną. To zdecydowanie coś więcje, a mianowicie przewartościowanie wszystkich elementów i to widzimy już dziś m.in na Ukrainie i one wymagają nowego wysiłku integracyjnego. My jako resort obrony narodowej podjęliśmy już dawno działania, które miały nam pomóc i udoskonalić narzędzia związane z kondycją medyczną żołnierza i zaimplementować je do służby codziennej, że tak przypomnę program Tytan. Drugie to zdolność przemysłu i produktów, które by spełniały nasze oczekiwania (...) Dziś czas technologii to jest czas bardzo krótki czasem kilku miesięcy, a nie pracy, które trwały dziesięciolecia jak bywało to wcześniej".

Następnie głos zabrał dr Marcin Kulasek — minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak mówił minister:

"Nauka jest fundamentem rozwoju technologicznego, a uczelnie odgrywają kluczową rolę w tworzeniu przełomowych technologii. Chciałbym tutaj powiedzieć o trzech podstawowych przykładach tej współpracy (...) w tej chwili mamy ogromne nasilenie modernizacji Wojska Polskiego prawie 5% PKB na obronność, bo jak wiemy sytuacja geopolityczna tego wymaga, ale niestety kosztem innych dziedzin m.in nauki, bo jak wiadomo budżet nie jest z gumy — jak to często słyszę od ministra finansów, jak idę do niego na rozmowę. My jako Polska jesteśmy na szarym końcu jeśli chodzi o nakłady na naukę, badana i rozwój to 1,57% PKB na przy średniej europejskiej 2,2 procent PKB. To jest niezbędne minimum, do którego zmierzamy. Ale chce państwu powiedzieć, że zarówno Pan premier jak i ministr finansów to wiedzą. Musimy dążyć do mitycznych 3 % PKB na badania i rozwój, bo to jest niezbędne, bo o ile infrastruktura naukowa jest — jest na czym badania prowadzić. To za chwilę spotkamy się z sytuacją, że nie będzie kto miał na tej aparaturze pracować. Młodzi naukowcy uciekają przede wszystkim do przemysłu (...) Te 3% może osiągniemy, jak wojna się skończy albo jak armia zostanie odpowiednio zmodernizowana i te pieniądze szybciej się znajdą i tego sobie i państwu bym życzył."

Następnie głos zagrał prof. dr hab. Alojzy Nowak — Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, jak mówił profesor:

"Ja jestem zaszczycony, że mogę współpracować z Wojskowym Instytutem Medycznym z kilku powodów WIM dowiódł, że mając nawet ciężkie operacje, jak mój przypadek krwiaka mózgu mogę teraz mówić do państwa bez kartki. Zgadzam się z Panem generałem i Panem ministrem, że bez nauki bez rozwoju i współpracy nic z tego nie będzie. Świat tak bardzo posunął się w medycynie jak i w zbrodniach, że bez nauki nie damy rady (...) My wybraliśmy chyba najlepszy model współpracy między instytutem wojskowym a uczelnią cywilną, dlaczego ten model jest najlepszy? Po pierwsze bez badań podstawowych, społecznych nie będzie żadnego rozwoju. Uniwersytet Warszawki jest w czołówce jednym z elementów jest sztuczna inteligencja w Europie jesteśmy kwalifikowani na drugiej pozycji. Dlaczego o tym mówię, bo współczesna armia i uzbrojenie nie może się opierać tylko na zakupach czegoś gdzieś tam, bo we wszystkich tego typu elementach cokolwiek tam jest, to tam jest sztuczna inteligencja i nie ma pewności czy wszystkie kody są nam przekazane".

Głos potem zabrał prof. dr hab. n. tech. Jerzy Małachowski — dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR. Jak mówił profesor:

"Ciesze się, że NCBR wróciło do swojej macierzy do ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dlaczego to jest ważne? Jest to ważne, bo na nowo ta organizacja ma możliwość łączenia nauki i biznesu, żeby nie było tego typu sytuacji, że świat nauki coś tworzy, a świat biznesu byłby zainteresowany wdrożeniem tego, ale tak naprawdę pewne projekty i programy były tak skonstruowane, że w dużej mierze wszystko było zorientowane pod fazę przedsiębiorczości i wspierania spółek, ale bez kontaktu bez tej wiedzy podstawowej czy stosowanej. W NCBR w tym roku mamy ponad 40 konkursów. Jeszcze rok temu obejmując funkcję było mało konkursów, które by łączyły prawnie naukę i biznes. W tym roku wszystkie programy badawczo-rozwojowe, które charakteryzują się innowacją, bo badania, rozwój i innowacje wymagają obowiązkowego komponentu naukowego. Nie jako podwykonawca, tylko żeby konsorcjant naukowy, który przenosi swoje know-how miał poczucie, że to, co on wytworzy i to co jest możliwe dalej do rozwijania będzie robione we współpracy".