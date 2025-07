Francja wznawia produkcję SCALP-ów. Po 15 latach od ostatniego zamówienia

Spis treści

„Dostarczony Ukrainie francusko-brytyjski pocisk SCALP/Storm Shadow udowodnił swoją skuteczność we współczesnych działaniach bojowych o wysokiej intensywności, w sytuacjach decydujących” - dodał Lecornu. Francuski minister obrony zwrócił też uwagę, że nowa produkcja SCALP-ów pozwoli nie tylko odbudować zapasy, ale też odpowiedzieć na zapotrzebowanie Ukrainy i innych partnerów europejskich w zakresie tego typu pocisków. Można więc powiedzieć, że powrót do produkcji SCALP to nie tylko odpowiedź na konkretne potrzeby wojenne, ale też element szerszej strategii odbudowy europejskiego przemysłu zbrojeniowego po dekadach zaniedbań i uzależnienia od importu.

SCALP wraca do produkcji po latach przestoju

Francja zdecydowała się na rezygnację z kolejnych zamówień na pociski SCALP około 2010 r., a powód tej decyzji był dość prozaiczny. Francuzi uznali, że zamówili wystarczająco dużo pocisków na potrzeby ich armii, a nowe zakupy nie były planowane. W tym samym czasie zdecydowano o wygaszeniu linii produkcyjnej. MBDA zakończyła dostawy dla francuskich sił zbrojnych, a firmy podwykonawcze takie jak chociażby SAMP, odpowiedzialna za głowice bojowe, zrezygnowały z dalszego utrzymywania kosztownego zaplecza technologicznego.

Brakowało zamówień, brakowało finansowania, a więc produkowanie SCALP-ów przestało być opłacalne. Na decyzję wpłynął też fakt, że Ministerstwo Obrony Francji w tamtym czasie przesunęło priorytety w doktrynie obronnej Francji. Zdecydowano wówczas, że należy skoncentrować się na innych programach modernizacyjnych, takich jak Rafale F3 czy Scorpion. Dopiero sukces pocisków SCALP na ukraińskim froncie, a także zmieniająca się sytuacja geopolityczna i aspiracje Francji do bycia mocarstwem dbającym nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale też i Europy, niejako zmusiły Paryż, aby odtworzyć produkcję tych pocisków.

Production of SCALP missiles to equip our forces will resume in 2025, 15 years after our last order.On @MBDA_UK's site in Stevenage with my counterpart @JohnHealey_MP, where some of these missiles are produced.Supplied to Ukraine, the Franco-British SCALP/Storm Shadow missile… pic.twitter.com/Slw52D5Nji— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 9, 2025

Pocisk, który nie traci na znaczeniu

Pociski SCALP-EG (znane też jako „Storm Shadow” w Wielkiej Brytanii) to jedna z najważniejszych broni precyzyjnych dalekiego zasięgu w arsenale Francji i kilku państw sojuszniczych. Opracowana we wspólnym programie francusko‑brytyjskim przez konsorcjum Matra BAe Dynamics (obecnie MBDA), znajduje się w służbie od początku lat 2000, a jej głównym zadaniem jest neutralizacji strategicznych celów przeciwnika, takich jak centra dowodzenia, bunkry, magazyny amunicji czy zintegrowane systemy obrony powietrznej.

Francja wykorzystywała SCALP-y podczas licznych misji i konfliktów.Były one obecne m.in. podczas Operacja Harmattan w Libii w 2011 r., Operacja Chammal realizowanej w Iraku i Syrii od 2014 r., czy w Syrii w 2018 r., podczas odpowiedzi na atak chemiczny reżimu Baszara al-Asada w Dumie, kiedy to Francja razem ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią przeprowadziły uderzenia na obiekty powiązane z syryjskim programem broni chemicznej.

SCALP - precyzja rażenia i spory zasięg

Pocisk SCALP waży około 1300 kg, mierzy ponad 5 metrów i wyposażony jest w napęd turboodrzutowy Microturbo TRI 60-30, dzięki któremu jest zdolny do lotu z prędkością poddźwiękową na dystansie przekraczającym 500 km. Należy jednak zwrócić uwagę, że zasięg wersji eksportowej, w tym dostarczonej Ukrainie, został ograniczony do około 250 km zgodnie z postanowieniami porozumienia MTCR (Missile Technology Control Regime).

SCALP jest bronią typu „fire and forget”, co oznacza, że po odpaleniu nie wymaga dalszej ingerencji pilota. Nawigacja oparta jest na systemach INS, GPS oraz TERPROM, a w fazie terminalnej pocisk wykorzystuje obrazowanie na podczerwień i porównanie obrazu celu z zapisanym profilem w pamięci. Głowica bojowa BROACH waży 450 kg i jest dwustopniowa. Najpierw w cel uderza prekursor, a następnie druga część głowicy. Takie rozwiązanie umożliwia zniszczenie celów znajdujących się za grubymi murami lub pod ziemią.

Obecnie SCALP-EG może być przenoszony przez samoloty Rafale, Mirage 2000D oraz Tornado, Typhoon, Gripen i niektóre wersje F-35. Francja zintegrowała SCALP również z marynarką wojenną w postaci wersji MdCN (Missile de Croisière Naval), która może być odpalana z fregat typu FREMM oraz okrętów podwodnych Suffren.

Ile SCALP-ów ma obecnie Francja

Według dostępnych informacji Francja posiada obecnie około 400 pocisków SCALP-EG, z czego część została przekazana Ukrainie w ramach wsparcia wojskowego w walce z rosyjską agresją. Pierwsza partia trafiła do ukraińskich sił powietrznych w lipcu 2023 r., a kolejne dostawy zrealizowano na początku 2024 r. Pociski zintegrowano z samolotami Su-24M, dzięki czemu Ukraińcy znacząco zwiększyli swoje zdolności ofensywne Ukrainy. „To silny gest. Pozwoli ukraińskim siłom lepiej wspierać kontrofensywę”. mówił prezydent Francji Emmanuel Macron, odnosząc się do transferu tej broni na Ukrainę. Tego typu broni wciąż jest jednak za mało w arsenale Ukrainy, aby zadawać bolesne ciosy Rosji.