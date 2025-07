Wielka Brytania i Francja mówią jednym głosem. Chcą zwiększenia presji na Rosję

Spis treści

Apel o zwiększenie presji na Rosję

Keir Starmer i Emmanuel Macron podczas czwartkowego spotkania wezwali do zintensyfikowania działań mających na celu zmuszenie prezydenta Rosji Władimira Putina do zawieszenia broni na Ukrainie. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że sytuacja jest poważna, ponieważ „jest jasne, że strona rosyjska nie ma zamiaru się zatrzymać”. To stwierdzenie podkreśla determinację Macrona w dążeniu do pokoju poprzez zwiększenie nacisku na Moskwę.

„Właśnie po raz pierwszy współprzewodniczyliśmy spotkaniu koalicji chętnych, w tym przedstawicieli Stanów Zjednoczonych. Ogłosiliśmy plany utworzenia nowej wielonarodowej siły na Ukrainie z siedzibą w Paryżu, abyśmy byli gotowi wspierać porozumienie pokojowe, gdy tylko do niego dojdzie” – mówił z kolei Starmer. „Podczas gdy Putin odwraca się od pokoju, my obecnie mobilizujemy więcej wsparcia dla Ukrainy, aby bronić jej narodu i zmusić Putina do podjęcia rozmów” - dodał.

Koalicja chętnych gotowa do działania

Spotkanie koalicji chętnych pod przewodnictwem Starmera i Macrona zgromadziło przedstawicieli państw gotowych wysłać siły na Ukrainę w razie zawarcia zawieszenia broni - tzw. siły reasekuracyjne. W wideokonferencji uczestniczyli również Keith Kellogg, specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy, a także senator Lindsay Graham – zwolennik nałożenia nowych sankcji na Moskwę, senator Richard Blumenthal, a także premier Włoch Giorgia Meloni i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Macron zapewnił, że plany utworzenia sił reasekuracyjnych są gotowe. „Mamy plan, który jest gotowy do wdrożenia i uruchomienia w ciągu godzin po podpisaniu zawieszenia broni” – oświadczył prezydent Francji. Starmer potwierdził: „Te plany są dojrzałe i stawiamy je na dłuższą metę”.

Zacieśnianie współpracy wojskowej między Francją i Wielką Brytanią

Podczas spotkania przywódców ustalono również, że Wielka Brytania i Francja zwiększą liczebność Combined Joint Expeditionary Force (CJEF) ustanowionych ponad dziesięć lat temu z 10 000 do 50 000 żołnierzy. „Ta siła jest zwiększana z wielkości brygady do wielkości korpusu wojskowego, do 50 000 żołnierzy” - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron.

Macron i Starmer ogłosili także, że będą koordynować systemy odstraszania nuklearnego ich krajów. "Historyczna" umowa ma na celu wspólną ochronę Europy przed zagrożeniami w związku z rosnącą niepewnością dotyczącą zaangażowania USA w europejskie bezpieczeństwo. „Dziś rano [red. 10 lipca] podpisaliśmy deklarację Northward, potwierdzając po raz pierwszy, że koordynujemy nasze niezależne odstraszanie nuklearne” - powiedział premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer na konferencji prasowej u boku Macrona. „Od dziś nasi przeciwnicy będą wiedzieć, że każde poważne zagrożenie dla tego kontynentu wywoła reakcję naszych dwóch państw. Nie ma lepszego dowodu na wagę tych relacji” - dodał.

Macron powiedział, że oba kraje powołały komitet nadzorujący koordynację współpracy, co jego zdaniem jest kluczowe. „Podjęliśmy decyzję, że nie wykluczamy koordynacji naszych środków odstraszania. To przesłanie, które nasi partnerzy i przeciwnicy muszą usłyszeć” – podkreślił Macron i dodał, że zacieśnienie współpracy w tym obszarze nie miało nic wspólnego z ich staraniami o utworzenie koalicji gotowej wesprzeć Ukrainę w przypadku zawieszenia broni z Rosją.