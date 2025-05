Gen. Gielerak: To, czy będziemy w stanie się obronić przed każdą agresją, każdym kryzysem, w dużej mierze zależy od fundamentów bezpieczeństwa państwa

Zapraszamy do śledzenia konferencji na żywo na kanale YouTube SuperExpress News, link poniżej:

Dzisiejsza konferencja jest okazją do tego, żeby nasze doświadczenia pandemii, ale również tego, co wydarzyło się po lutym 2022 r. podsumować i się nimi podzielić, ale jednocześnie zbudować rodzaj mapy drogowej, którą chcielibyśmy, aby osoby odpowiedzialne za kształtowanie systemu ochrony zdrowia w dalszym etapie podążał - powiedział gen. Gielerak.

[…] pomysłów nam nie brakuje, mamy uważam bardzo ciekawe obserwacje, w pewnych obszarach - jeśli chodzi o organizację działania – jesteśmy bardzo zaawansowani, natomiast brakuje nam tego ostatniego elementu, przetworzenia wszystkich naszych doświadczeń w wymiar działania, struktur, procedur, procesów, które wynikają z litery prawa i definiują funkcjonowanie państwa - wyjaśnił.

Garda: Gen. Cur o przyszłości SP RP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wielokrotnie w swoich wywiadach podkreślałem, że zwracam uwagę na to, że każde państwo w obliczu kryzysu broni się wszystkimi swoimi zasobami. Dzisiejsza konferencja mimo tego, że ma duży pierwiastek wojskowy i to chciałbym bardzo silnie podkreślić – zwraca uwagę na to, że służba zdrowia, system ochrony zdrowia jest jeden, on może mieć strukturę wojskową i cywilną, ale z punktu widzenia kryzysów ta koordynacja, interakcja, interdyscyplinarność jest podstawą bezpieczeństwa zdrowotnego każdego państwa.

Pamiętajmy, że współczesne odstraszanie, o czym mam wrażenie, wielu polityków zapomina, nie polega jedynie na podnoszeniu liczby i wskazywaniu, jak dużą liczbą nowego żelastwa, stali, luf, pocisków dysponujemy. Odporne na zagrożenia współczesne państwo to takie, które ma silne sojusze, ale które również ma zrównoważonych obywateli, w tym też tarczę medyczną i o tej tarczy medycznej, o tym, w jaki sposób uczynić państwo bardziej bezpiecznym, bardziej odpornym, państwo, które stanie się mniej wrażliwe na potencjalne zakusy ewentualnego agresora - chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać. Pamiętajmy, że to, czy będziemy w stanie się obronić przed każdą agresją, każdym kryzysem w dużej mierze zależy od fundamentów bezpieczeństwa państwa. A zdrowie jest jednym z takich fundamentów - podsumował gen. Gielerak.