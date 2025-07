Canberra o ewentualnym uczestnictwie Australian Defence Force w razie wojny o Tajwan

Waszyngton chce wiedzieć, czego może oczekiwać od Australii

Dziennik „Financial Times” poinformował (12 lipca), że Elbridge Colby – podsekretarz w Departamencie Obrony USA ds. polityki, który prowadzi również przegląd paktu Aukus, na mocy którego Stany Zjednoczone miałyby dzielić się okrętami podwodnymi o napędzie atomowym z Australią – zwrócił się do Japonii i Australii z prośbą o ujawnienie, jak postąpiłyby w przypadku potencjalnej wojny USA i Chin o Tajwan.

Dziennik „Sydney Morning Herald” zacytował osobno starszego urzędnika amerykańskiego resortu obrony, który według doniesień powiedział, że Waszyngton chce „jasnego obrazu tego, czego możemy oczekiwać od Australii”.

To Pat Conroy zabrał głos i rozwiał wszelkie wątpliwości. Dla Australii priorytetem jest jej suwerenność i „nie dyskutujemy o sytuacjach hipotetycznych” – powiedział w wywiadzie dla telewizji ABC. „Decyzja o wysłaniu australijskich żołnierzy, aby wzięli udział w konflikcie, zostanie podjęta przez rząd sprawujący władzę danego dnia, nie z wyprzedzeniem” – oświadczył minister.

Te słowa potwierdził premier Wspólnoty Australijskiej (to oficjalna nazwa państwa‑kontynentu - Commonwealth of Australia) Anthony Albanese. Również odrzucił prośbę Colby’ego, nawiązując do amerykańskiego stanowiska w kwestii tzw. „strategicznej niejednoznaczności” co do tego, czy Stany Zjednoczone podejmą militarną odpowiedź w konflikcie o Tajwan. Stwierdził, że Australia chce „pokoju i bezpieczeństwa” w regionie.

Colby napisał w portalu X, że USA skierowały „apel do sojuszników o zwiększenie wydatków na obronę i innych działań związanych z naszą wspólną obroną (…)”. „To cecha charakterystyczna strategii prezydenta Trumpa – zarówno w Azji, jak i w Europie, gdzie odniosła już ogromny sukces. Oczywiście niektórzy z naszych sojuszników mogą nie być zadowoleni ze szczerych rozmów. Ale wielu, obecnie pod przewodnictwem NATO po historycznym szczycie w Hadze, dostrzega pilną potrzebę podjęcia działań i to robi”.

Premier rządu Commonwealth of Australia z sześciodniową wizytą w ChRL

Prośby podsekretarza Departamentu Obrony USA wobec m.in. Australii zbiegły się z wizytą australijskiego premiera w Chinach. Jak wiadomo, dla Pekinu Tajwan to zbuntowana i opanowana przez nacjonalistów część Chin. Albanese przybył do Chin w sobotę (12 lipca) wieczorem, aby wziąć udział w sześciodniowej wizycie, w ramach której spotka się z prezydentem Xi Jinpingiem i premierem Li Qiangiem. Rząd oświadczył, że celem podróży jest ochrona bezpieczeństwa i interesów gospodarczych Australii.

To, że szef australijskiego rządu odwiedza Chiny, to jedno. A to, że Australia jest mocno zaniepokojona chińskimi zbrojeniami i zwiększaniem militarnego potencjału, to drugie. W kwestii tajwańskiej premier Albanese powiedział dziennikarzom: „Popieramy status quo w kwestii Tajwanu. Nie popieramy żadnych jednostronnych działań w tym regionie. Chcemy pokoju i bezpieczeństwa w naszym regionie”.

Jakim potencjałem dysponują Australian Defence Force?

ADF łączą siły morskie, lądowe i powietrzne, wspierane przez nowoczesne programy cyber‑ i kosmiczne oraz rozbudowany program ćwiczeń międzynarodowych. Pod bronią jest obecnie nieco ponad 59 000 żołnierzy oraz w rezerwie 21 600.

W marynarce wojennej służy 15 392 osób. W siłach powietrznych – 16 208, a w wojskach lądowych – 27 773 żołnierzy.

Rząd Anthony’ego Albanese’a przeznacza na obronność dodatkowe 5,7 mld AUD w ciągu najbliższych czterech lat oraz 50,3 mld AUD w dekadzie do 2033–34. Dzięki temu wydatki na obronę wzrosną z ok. 53 mld AUD w 2024–25 do 100 mld AUD w 2033–34. Planuje się przeznaczyć: • 53–63 mld AUD na pozyskanie i obsługę atomowych okrętów podwodnych klasy Virginia oraz SSN‑AUKUS • 51–69 mld AUD na rozwój floty nawodnej – w tym 6 fregat klasy Hunter, 11 fregat ogólnego przeznaczenia oraz 6 dużych wielozadaniowych okrętów z opcją załogi

Aktualnie ADF eksploatuje sześć okrętów podwodnych klasy Collins, które w latach 2030–2040 zostaną zastąpione jednostkami Virginia class i SSN‑AUKUS. Program budowy fregat klasy Hunter (o wartości ponad 35 mld AUD) wkroczył w fazę stępki – pierwsza jednostka ma wejść do służby w 2032. W międzyczasie modernizowane są okręty patrolowe klasy Arafura; HMAS Arafura przyjęto do służby w czerwcu 2025.

Armia australijska unowocześnia swój sprzęt powietrzny, wymieniając śmigłowce MRH ‑ 90 na 40 UH ‑ 60M Black Hawk. Istotnym elementem zdolności ogniowych jest Long‑Range Fires Regiment wyposażony w 42 wyrzutnie HIMARS z pociskami Precision Strike Missile i Guided MLRS, zdolnymi osiągnąć zasięg powyżej 500 km. Pełnią one kluczową role w strategii obrony wybrzeża.

W siłach powietrznych głównym myśliwcem wielozadaniowym ADF jest F‑35A Lightning II, wspierany przez F/A‑18F Super Hornet oraz samoloty wsparcia elektronicznego EA‑18G Growler. Rozbudowywany jest potencjał długodystansowych pocisków manewrujących dla tych platform...