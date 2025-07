Niemiecka Marynarka Wojenna w kryzysie? Opóźnienia w budowie fregat za miliardy euro

Spis treści

Ministerstwo Obrony Niemiec poinformowało, że firma Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V., odpowiedzialna za budowę fregat, zgłosiła opóźnienia w dostawie okrętów. Przyczyną mają być problemy z "interfejsami informatycznymi w oprogramowaniu projektowo-produkcyjnym firmy” - powiedział rzecznik Ministerstwa Obrony agencji Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Pierwszy z sześciu planowanych okrętów miał zostać przekazany marynarce wojennej w 2028 roku. Budowa pierwszej fregaty rozpoczęła się w grudniu 2023 roku w stoczni Peene-Werft w Wolgast. Koszt zakupu sześciu fregat typu 126 ma wynieść ponad dziewięć miliardów euro. W kontrakcie zbrojeniowym uczestniczą niemieckie stocznie Blohm+Voss, German Naval Yards oraz Peene-Werft.

Garda: kmdr Witkiewicz o Orce

Budowa F-126 z poważnymi problemami

Według „Wirtschaftswoche”, projekt budowy fregat typu F-126 boryka się z poważnymi problemami finansowymi wynikającymi z opóźnień. Rządy Niemiec i Holandii planują renegocjację kontraktu, aby uniknąć anulowania projektu. Rząd Holandii planuje udzielić pomocy podupadającej firmie Damen Naval w ramach kompleksowego pakietu. Zdecydowana większość parlamentu zatwierdziła stosowną propozycję w Hadze. Według źródeł rządowych, obejmuje ona pożyczkę pomostową w wysokości 270 milionów euro.

Rzecznik Ministerstwa Obrony Niemiec stwierdził, że trwa ciągły dialog z w celu znalezienia najlepszych rozwiązań. Podkreślił, że projekt prawdopodobnie będzie kontynuowany, choć z opóźnieniami, ale nie podano szczegółów dotyczących nowego harmonogramu ani wzrostu kosztów.

Niemcy stawiają na dodatkowe fregat typu F-127

Mimo kryzysu z fregatami typu F-126 Niemcy planują zamówić osiem fregat F-127 wyposażonych w system AEGIS, zamiast pierwotnie planowanych pięciu. Fregaty te mają zastąpić starsze jednostki typu F-123 (Brandenburg) i będą wyposażone w zaawansowane systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Fregaty będą wyposażone w system AEGIS, który zapewnia zdolności do zwalczania celów powietrznych, w tym rakiet balistycznych, oraz koordynację działań w ramach NATO. Planowana jest integracja z systemami rakietowymi, takimi jak SM-2, SM-3 i SM-6, co zwiększy ich zdolności operacyjne.

Decyzja o zwiększeniu liczby fregat wynika z potrzeby wzmocnienia zdolności obronnych Niemiec w obliczu rosnących zagrożeń, w tym napięć na Bałtyku i działań Rosji np. militaryzacja obwodu królewieckiego. Projekt fregat F-127 jest realizowany we współpracy z holenderską firmą Damen oraz niemiecką stocznią Blohm + Voss, co ma wspierać lokalny przemysł stoczniowy. Dodatkowe trzy fregaty mają zwiększyć elastyczność operacyjną i zdolność do realizacji zadań sojuszniczych, szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego i Północnego.

Fregaty F-127 to okręty przeciwlotnicze skoncentrowane na obronie przeciwrakietowej, w tym zwalczaniu pocisków balistycznych, zintegrowane z systemem AEGIS, co pozwala na koordynację w ramach NATO. Ich wyporność wynosi około 10 000 ton, ale uzbrojenie obejmuje zaawansowane systemy rakietowe SM-2, SM-3 i SM-6. F-126 są bardziej uniwersalne, podczas gdy F-127 specjalizują się w obronie strefowej i zadaniach sojuszniczych.

Fregaty typu F-126 - przyszłość niemieckiej floty

Fregaty typu F-126 (wcześniej znane jako MKS 180 – Mehrzweckkampfschiff 180) to wielozadaniowe okręty bojowe budowane dla niemieckiej marynarki wojennej (Deutsche Marine) w ramach największego programu stoczniowego w jej powojennej historii. Projekt ma na celu modernizację floty i zwiększenie zdolności operacyjnych Niemiec w operacjach morskich na skalę globalną. Bundeswehra zapowiada, że fregaty F-126 będą miały długości 166 metrów i wyporności około 10 000 ton, szerokość 21,7 metra i zanurzenie 5,9 metra, co czyni je największymi okrętami bojowymi Deutsche Marine po II wojnie światowej z załogą liczącą do 198 osób każda.

Napędzane systemem CODLAD (dieslowo-elektrycznym) osiągają prędkość 26–28 węzłów i zasięg 4000–5000 mil morskich. Załoga liczy do 198 osób, w tym 125 marynarzy i 70 dodatkowych specjalistów. Uzbrojenie obejmuje armatę OTO Melara 127 mm z amunicją Vulcano, dwa stanowiska MLG 27 z działkami 27 mm, dwie wyrzutnie RAM Block 2, 16 komór MK 41 VLS z pociskami ESSM Block 2, pociski przeciwokrętowe NSM oraz systemy ZOP z torpedami i śmigłowcami NH90 Sea Lion lub Sea Tiger. Systemy elektroniczne to Thales TACTICOS, radary Thales APAR Block 2 i Hensoldt TRS-4D oraz moduły walki elektronicznej. Okręty są wyposażone w wymienne moduły misyjne, umożliwiające dostosowanie do zadań takich jak nadzór morski, wsparcie sił specjalnych czy misje ewakuacyjne.

Pomimo dużych rozmiarów fregaty F126 są krytykowane za niedostateczne uzbrojenie przeciwlotnicze – tylko 16 komór VLS w porównaniu z np. 48 na hiszpańskich fregatach Álvaro de Bazán. Eksperci wskazują, że w pełnoskalowym konflikcie liczba pocisków może być niewystarczająca.

W czerwcu 2024 r. minister obrony Boris Pistorius (SPD) uczestniczył w ceremonii położenia stępki pierwszej fregaty, nazywając to wydarzenie „kamieniem milowym” i symbolem zaangażowania Niemiec w międzynarodowy porządek oraz konkurencyjność kraju. Fregaty F-126 mają zastąpić starzejące się fregaty typu F-123 Brandenburg i wzmocnić zdolności Deutsche Marine w operacjach globalnych, w tym w regionach tropikalnych i polarnych, w ramach strategii Zielbild Marine 2035+.