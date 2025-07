Brazylia i Włochy zbliżają się do umowy. EMADS wzmocni brazylijską obronę powietrzną?

Rozmowy pomiędzy Brazylią a Włochami są obecnie na zaawansowanym etapie w temacie pozyskania systemu obrony powietrznej EMADS, produkcji MBDA. Pozyskanie tego typu systemu dla brazylijskich sił zbrojnych byłby istotnym krokiem w procesie unowocześniania zdolności obronnych w przestrzeni powietrznej przed zagrożeniami na średnich dystansach, gdzie dotychczasowe możliwości tego kraju są mocno ograniczone i opierają się głównie na starszych rozwiązaniach krótkiego zasięgu.

EMADS, czyli Enhanced Modular Air Defence Solutions, jest systemem modułowym, który można elastycznie dostosować do różnych warunków operacyjnych i wymagań użytkownika. Bazuje on na pociskach CAMM-ER, które zapewniają zasięg do 45 km i nowoczesne zdolności zwalczania celów aerodynamicznych i rakietowych. Te same pociski pozyskała również Polska, która będzie wykorzystywać je do systemów Narew, Pilica+ i fregatach Miecznik.

Dla Brazylii zakup takiego systemu to nie tylko kwestia techniczna, ale również element szerszej strategii rozwoju rodzimego przemysłu obronnego. Rozmowy obejmują bowiem nie tylko dostawę gotowych zestawów, ale także możliwości transferu technologii, udziału lokalnych firm w montażu czy produkcji wybranych komponentów.

i Autor: MBDA/ Creative Commons Rakieta z rodziny CAMM

Dzięki temu Brazylia chce wzmocnić swoje zdolności przemysłowe i uniezależnić się w większym stopniu od zagranicznych dostawców, jednocześnie zdobywając know-how, które może być wykorzystane w przyszłych projektach modernizacyjnych.

EMADS został już wybrany przez włoską armię, sam system spełnia standardy NATO i krajów zachodnich, dzięki czemu Brazylii będzie lepiej zintegrowana z państwami sojuszniczymi m.in. poprzez udział w misjach wielonarodowych. Współpraca obronna Brazylii z Włochami nie jest nowością, ponieważ oba kraje mają doświadczenie w projektach lotniczych czy morskich, dlatego rozwinięcie tej kooperacji o segment obrony powietrznej wydaje się naturalnym krokiem.

W kontekście Ameryki Południowej pozyskanie przez Brazylię nowoczesnego systemu średniego zasięgu może stać się punktem odniesienia dla innych państw regionu, które dotychczas dysponują ograniczonymi zdolnościami w tej dziedzinie. Poprzez wzrost napięć geopolitycznych, potrzeba modernizacji lub wymiany przestarzałego sprzętu i dostosowanie się do wymogów współczesnego pola walki sprawiają, że inwestycje w nowoczesne systemy OPL stają się coraz bardziej priorytetowe.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dla Włoch i MBDA z kolei jest to szansa na wzmocnienie pozycji EMADS na rynku międzynarodowym, ponieważ na chwilę obecną jedynym jego użytkownikiem jest producent — czyli Włochy. Miałby być to kamień milowy i potwierdzenie jego konkurencyjności oraz potencjału eksportowego w porównaniu z rozwiązaniami amerykańskimi czy izraelskimi, które dotychczas dominowały w tej klasie uzbrojenia. Brazylia zabezpiecza swoją przestrzeń powietrzną, ale również pokazuje ambicje budowania nowoczesnych, zdolnych do reagowania na zagrożenia sił zbrojnych, które mają lepiej chronić terytorium państwa oraz kluczowe obiekty infrastruktury krytycznej.