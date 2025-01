Włochy wzmacniają obronę powietrzną. Skynex zyskuje kolejnego nabywcę

Cztery zakupione systemy C-RAM mają wypełniać zobowiązania podjęte wobec Sojuszu i są opisane w dokumencie planowania obronnego (DPP) jako Skynex, system wyprodukowany przez Rheinmetall, który integruje oddzielne komponenty do nadzoru przestrzeni powietrznej i efektory, obsługuje technologie radarowe wielu producentów i wykorzystuje programowalną amunicję 35 mm Ahead odporną na elektroniczne środki przeciwdziałania.

Interesujące są doniesienia wskazujące, że Skynex może zostać zintegrowany z programem GRIFO, który jest systemem obrony powietrznej krótkiego zasięgu, zarządzanym przez włoską armię i obejmujący już pocisk CAMM-ER, który został również wybrany do polskich systemów Narew oraz dla fregat Miecznik.

W maju 2024 roku MBDA ogłosiła testy pocisku CAMM-ER z modułem dowodzenia i zaangażowania systemu GRIFO, w których wynik został uznany za pozytywny. Jest to również dobra wiadomość dla Warszawy, ponieważ CAMM-ER jest owocem współpracy brytyjsko-włoskiej taką samą będzie również program CAMM-MR, który będzie prowadzony przez Polskę wspólnie z Wielką Brytanią.

Skynex jest produkowany w rzymskiej dolinie Tiburtina. Być może ten system będzie również zamawiany przez Ukrainę (dotąd Kijów dostał te systemy w ramach pomocy wojskowej), która chronicznie potrzebuję kolejnych zestawów obrony powietrznej każdego szczebla.

Omawiany system obrony powietrznej został pierwotnie opracowany w Szwajcarii przez firmę Oerlikon, jednak obecnie jest budowany w Rheinmetall Italia, omijając szwajcarskie ograniczenia dotyczące bezpośredniego eksportu gotowych materiałów wojskowych, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów zezwalających na transfer technologicznego know-how. Takie podejście ułatwiło rozmieszczenie ich w Ukrainie w ramach kontraktu finansowanego przez rząd niemiecki.

Skynex jest zaawansowanym systemem obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu (SHORAD), opracowanym przez Rheinmetall. Jest to modułowy system przeznaczony do zwalczania różnorodnych zagrożeń w nowoczesnym środowisku bojowym, w tym bezzałogowych aparatów powietrznych, śmigłowców, pocisków manewrujących, a także klasycznych samolotów.

Kluczowe cechy systemu SkynexSkynex to zaawansowany system dowodzenia i kontroli (C2). Sercem całego systemu jest moduł dowodzenia i kontroli Oerlikon Skymaster, który umożliwia integrację wielu sensorów, efektorów i innych systemów obrony przeciwlotniczej. Dzięki temu może być w pełni zintegrowany z systemami dowodzenia NATO, co pozwala na działanie w sieciowym środowisku bojowym. Posiada automatyczną armata Oerlikon Revolver Gun Mk3 z kalibrem 35 mm mając przy tym wysoką szybkostrzelność i precyzję. Używa amunicji programowalnej AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction), która eksploduje przed celem, tworząc chmurę odłamków niszczącą cel. Skynex może być także wyposażony w inne efektory, np. pociski rakietowe krótkiego zasięgu, zwiększając elastyczność systemu.

System wykorzystuje zaawansowane radary oraz optoelektroniczne systemy celownicze, które pozwalają na wykrywanie i śledzenie małych, szybko poruszających się celów, takich jak drony. Wszystkie komponenty systemu Skynex mogą być rozmieszczane na różnych pojazdach, dzięki czemu system można łatwo dostosować do specyficznych wymagań użytkownika. Możliwość działania w różnych środowiskach: od stacjonarnego po mobilne. Skynex jest kompatybilny z innymi systemami obrony przeciwlotniczej, co umożliwia tworzenie warstwowej obrony (np. połączenie z zestawami rakietowymi średniego i dalekiego zasięgu).